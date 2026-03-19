"Igraju tvrd fudbal, imaju svoje koncepcije. Dobri su u polukontri i kontri, pa moramo da budemo pametni i da ne srljamo, da igramo na rezultat. Teška utakmica, pogotovo što je Javor tradicionalno neugodan protivnik Novom Pazaru. Posebno to važi za susrete u Ivanjici. Čuo sam da tamo baš dugo nismo pobedili", rekao je Lalatović na konferenciji za novinare.

Utakmica na Stadionu kraj Moravice zakazana je za subotu od 14 časova.

Trener Novog Pazara zbog povrede ne može da računa na napadača Stefana Stanisavljevića.

"Kako sada stvari stoje, nećemo na njega moći da računamo do kraja prvenstva. To je ogroman hendikep za nas i ono što želim – da izađemo u Evropu. On će biti spreman za dva meseca, ali to je dug period. Moraćemo da se naviknemo da pobeđujemo i bez njega", naveo je Lalatović.

Lalatović je pripadnicima islamske veroispovesti čestitao nastupajući Bajram.

"Čestitam svim Bošnjacima i Novopazarcima najveći islamski praznik. Od srca želim da ga u zdravlju, veselju i miru provedu sa svojim porodicama. Tradicije postoje da bi se rušile. Ja bih zbog naših navijača najsrećniji bio da pobedimo na drugi dan Bajrama i da njima posvetimo taj trijumf", kazao je Lalatović.

Novi Pazar je četvrti na tabeli Super lige Srbije sa 46 bodova, dok Javor zauzima 13. mesto sa 30 bodova.

(Beta)