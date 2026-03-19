"Fudbalski klub Komo je duboko ožalošćen smrću Majkla Bambanga Hartona. Izražavamo iskreno saučešće porodici Hartono i svima u Džarum grupi", piše u objavi Koma na društvenoj mreži Iks (X).

Majkl Bambang Hartono i njegov brat Robert Budi Hartono su 2019. godine postali vlasnici Koma, nakon što se klub te godine plasirao u treću ligu Italije.

Komo je pod njihovim vlasništvom došao i do Serije A, u kojoj trenutno zauzima četvrto mesto na tabeli, a ove godine igra i u polufinalu Kupa Italije.

"Pod vođstvom porodice, klub je ušao u novo poglavlje svoje istorije i sećamo ga se sa zahvalnošću i poštovanjem", dodaje se u objavi Koma.

(Beta)

