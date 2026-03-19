Rafinja je na utakmici protiv Njukasla, u kojoj je njegova ekipa pobedila 7:2, postigao dva pogotka i upisao dve asistencije.

Najviše igrača u idealnom timu Lige šampiona za ovu nedelju ima Sporting iz Lisabona, čiji članovi Maksimilijano Arauho, Gonsalo Inasio i Fransiško Trinkao su izabrani u najboljih 11 igrača, među kojima se nalazi i Rafinja.

Ostali članovi najboljeg tima Lige šampiona za ovu nedelju su fudbaleri Liverpula Ibraima Konate i Dominik Soboslaj, golman Pari Sen Žermena Matvej Safonov, defanzivac Bajern Minhena Josip Stanišić, vezista Totenhema Ćavi Simons, igrač Arsenala Deklan Rajs i napadač Real Madrida Vinisijus Žunior.

Takmičenje u Ligi šampiona nastavlja se prvim utakmicama dvomeča četvrtfinala, koje su na programu 7. i 8. aprila.

(Beta)

