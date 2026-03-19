Navršilo se tri godine od smrti Petra Nadoveze, legendarnog fudbalera, trenera i sportskog direktora.

Petar Nadoveza je najveći deo igračke i trenerske karijere proveo u Hajduku iz Splita. Ostavio je toliko dubok trag, da je dobio nadimak "Pere, splitski Pele". I dan danas, stariji navijači "splitskih Bilih" uz dužno poštovanje izgovaraju njegovo ime.

"Ubica" na terenu, voljen van terena

Petar je rođen u srpskoj porodici u Šibeniku 1942. godine. Tu je 17 godina kasnije zaigrao za prvi tim, koji je bio stabilan drugoligaš u ondašnjoj Jugoslaviji.

Godine 1963. preselio se u Hajduk, gde će provesti narednih deset sezona. Bio je pravi "ubica" na terenu, fudbaler sa neverovatnom brzinom i instinktom za gol.

Požrtvovanost na terenu donela mu je poštovanje od strane navijača i čelnika kluba.

Spasao Hajduk ispadanja

Tokom 1960-tih godina, Hajduk nije pripadao vrhu jugoslovenskog fudbala. Naprotiv, češće se suočavao sa borbom za opstanak. Tome je kumovala i optužba za nameštanje utakmica, pa je tako u sezoni 1965/66 bio na ivici provalije. Zahvaljujući upravo Nadovezi, splitski brod je uplovio u mirnu luku. Nadoveza je postigao 21 gol i tako postao najbolji strelac te sezone.

Prvi trofej Kupa Jugoslavije

A onda je počeo uzlet koji je već dve godine kasnije na stadion "Kraj stare plinare" doneo prvi Kup Jugoslavije, ili kako se zvanično zvao Kup Maršala Tita.

Na osnovu toga je Hajduk prvi put igrao u Evropi, u UEFA takmičenju.

Rađanje trofejne generacije Hajduka

Petar Nadoveza je bio jedan od iskusnijih fudbalera koji je na terenu "obučavao" nadolazeću talentovanu generaciju. Jurica Jerković, Dražen Mužinić, Vilson Džoni... stvorili su "novi" Hajduk koji je u dramatičnoj završnici u sezoni 1970/71 stigao do prve titule prvaka države.

U jednoj od istorijskih utakmica splitskog kluba, Hajduk je na stadionu Partizana priredio senzacionalan preokret. Crno-beli su na poluvremenu vodili 3:0, a Nadoveza je u nastavku sa dva gola kreirao preokret i pobedu 4:3.

Nadoveza je na kraju sezone u kojoj je Hajduk bio prvi ispred Železničara, Dinama iz Zagreba i OFK Beograda, postao najbolji strelac sa 20 golova.

Da dodamo, iz današnjeg ugla zvuči nezamislivo, ali te sezone je Partizan zauzeo peto mesto, a Crvena zvezda tek šesto.

U naredne dve sezone, poslednje za Nadovezu u Splitu, Hajduk je osvojio još dva Kupa, a u sezoni 1972/73 je stigao do polufinala Kupa pobednika kupova, gde je zaustavljen od strane Lidsa.

Nadoveza je Hajduk napustio posle 460 utakmica i 296 golova, što ga svrstava petim najboljim strelcem u istoriji Hajduka.

Otišao je u belgijski Lokeren, a penzionisao se 1975. godine.

Upisao je samo jedan nastup za reprezentaciju Jugoslavije, i to 1967. godine u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo protiv Albanije u gostima.

Menadžerska karijera

Nadoveza je započeo svoju menadžersku karijeru u Hajduku iz Splita 1982. godine. Tokom svog dvogodišnjeg boravka kao menadžer tamo, osvojio je Kup Jugoslavije 1984. godine, završio je drugi u Prvoj ligi Jugoslavije 1982–83. i plasirao se u polufinale Kupa UEFA 1983–84, gde ga je Totenhem izbacio nakon ukupnog rezultata 2–2.

Godine 1996, osvojio je Kup Slovenije sa Olimpijom.

Godine 2000, započeo je svoj treći mandat sa Hajdukom i osvojio je Kup Hrvatske gde je njegov tim pobedio najvećeg rivala Dinamo Zagreb.

Godine 2003, prešao je u Akademiju HNK Hajduk Split gde je radio sa mladim igračima.

U maju 2004. zamenio je Zorana Vulića na mestu Hajduka tri kola pre kraja sezone. Uspeo je da obezbedi stabilnost i moral u timu i tako je osvojio Prvu hrvatsku ligu u sezoni 2003–04, što je bila pretposlednja titula kluba u istoriji.

U julu 2004. postao je direktor Hajdukove akademije. Godine 2006, radio je i kao sportski direktor u Hajduku.

Udario sudiju, ulazio u sukob sa igračima...

Za Nadovezu se od starijih navijača Hajduka može čuti da je bio glavni igrač u svojoj generaciji, ali i najveći zajebant.

Pamti se scena da je na jednom bitnom sastanku naduvao prezervativ i pustio ga da lebdi.

Ipak, kao trener, bio je čvrste ruke i nije dozvoljavao bilo kakvo zezanje, već je priznavao samo teški rad i gvozdenu disciplinu.

Verovatno je to bila posledica iskustva i njegove nediscipline kao igrača. Već 1965. godine je kažnjen sa šest meseci neigranja jer je šutnuo sudiju Jožu Strmečkog posle jedne utakmice u prvenstvu. O sukobima sa trenerima, kojih je bilo često, izlišno je govoriti.

Hteli ga i Crvena zvezda i Dinamo

Pažnju na sebe je skrenuo još u Šibeniku, gde je terorisao golmane po Drugoj jugoslovenskoj ligi.

Petrova sestra se udala u Beogradu za strastvenog "zvezdaša", koji je od funkcionera Zvezde Slobodana Ćosića dobio zadatak da privoli mladog napadača da dođe na "Marakanu". I zaista, Nadoveza je potpisao pristupnicu (neka vrsta predugovora) za Zvezdu, ali nikada nije zaigrao za crveno-bele.

Nadoveza je bio i na meti zagrebačkog Dinama, pa se pamti epizoda da su ga saletali iz kluba i došli i u Šibenik na razgovor.

Ipak, Hajduk je bio najuporniji. Pre pisanju tadašnjih medija, rečeno mu je da će mu "Hajduk dati koliko mu je ponudila Zvezda". Radilo se o četiri miliona dinara. Hajduk mu je obezbedio i telohranitelje koji bi odbili bilo kakve emisare drugih klubova.

Od njega se oprostili igrači i navijači Hajduka

Nadoveza je preminuo 19. marta 2023. godine u 81. godini. Ispraćen je onako kako se prate legende, počasnim stražama u kojima su stajale klupske legende, na ispraćaj je došao i hrvatski selektor Zlatko Dalić, a poznati hrvatski stručnjak Slaven Bilić emotivno je govorio o tome šta je naučio od Nadoveze.

"To je čudno sa mnom i šjor Perom, meni je bio prvi i zadnji trener u seniorima Hajduka. Bio je kad sam dolazio iz Šibenika na dvojnu registraciju još u onoj ligi, na gostovanjima u Nišu, Skoplju, Mostaru, a bio mi je i trener kad sam se opraštao, protiv Dunafera... Naučio me je disciplini, to je to, on je čovek od principa, discipline, od malo reči, pogotovo ako si mlađi, nije ti bilo lako kod Pere kad si mlađi, ali to ti kasnije ostane kao pozitivno. To ti u tom trenutku ne odgovara i ti bi se kao mlad odmah hteo pokazati kao baja, ali ti to Pero nije dopuštao. Mlade je znao odmah da spusti na zemlju. Kao oni strogi profesori koje u životu pamtiš i kasnije ih najviše ceniš", govorio je slikovito o Nadovezi Slaven Bilić.

Kada je dobio svoju vitrinu u Hajdukovom muzeju 2024, predsednik kluba Lukša Jakobušić je biranim rečima govorio o njemu.

"Nikada nije govorio grubo protiv Hajduka. Rekao bi, ako nemam šta lepo da kažem, ne trebam ni da govorim. Celo vreme je bio afirmativan, hteo je da pomogne, uvek je imao neki savet, a žao mu je bilo da nije mogao da bude s nama. Jednom prilikom poklonili smo mu retro dres na kojem je bio natpis "legende su večne i nikad ne izlaze iz mode". Upravo tako najbolje opisuje njega", kazao je on tada.