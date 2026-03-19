Marokanci nemaju nikakvu dilemu i smatraju da je pravda na njihovoj strani.

"Pozdravljamo ovu odluku, koja potvrđuje primat takmičarskih pravila i jača uslove neophodne za pravilno odvijanje međunarodnih turnira", navodi se u saopštenju.

Do preokreta je došlo nakon što je Apelacioni odbor Afričke fudbalske konfederacije odlučio da poništi ishod finala od 18. januara i trofej dodeli Maroku, koji je prvobitno bio poražen.

Finalni meč, u kojem je Senegal slavio sa 1:0 posle produžetaka, obeležen je prekidom od 14 minuta, kada su se igrači i stručni štab Senegala povukli u svlačionicu u znak protesta zbog dosuđenog penala za Maroko u sudijskoj nadoknadi.

Nakon nastavka susreta, Brahim Dijas nije realizovao jedanaesterac, a Senegal je do pobede stigao golom Pap Geja.

"Od samog početka, nakon incidenata koji su doveli do prekida utakmice, naš stav je bio jasan i dosledan: striktna primena važećih pravila. Naš pristup bio je vođen isključivo tim principom", saopštio je savez.

Fudbalski savez Senegala najavio je novu žalbu pred Sudom za sportsku arbitražu, a ceo proces mogao bi da potraje i do godinu dana.

"Tokom čitavog postupka delovali smo u skladu sa svim pravnim i proceduralnim okvirima, sa ciljem zaštite svojih prava i očuvanja integriteta takmičenja", dodaje se u saopštenju.

"Ova odluka donosi jasnoću i dodatno učvršćuje kredibilitet međunarodnih takmičenja, posebno u afričkom fudbalu."

Reagovala je i vlada Senegala, koja je optužila za korupciju i zatražila nezavisnu međunarodnu istragu celog slučaja.

