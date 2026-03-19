Tudor je posle utakmice Premijer lige, 1. marta oštro kritikovao arbitra, navodeći da "ne razume fudbal" i da je donosio odluke u korist domaćina. Hrvatskog stručnjaka posebno je naljutio prvi gol Fulama, za koji smatra da je prethodio faul Raula Himenesa nad Raduom Dragusinom, pre nego što je Heri Vilson zatresao mrežu.

"Nisam zadovoljan suđenjem, previše je bio naklonjen domaćinu. Sve odluke išle su na njihovu stranu. Ne razume šta je ispravno, a šta pogrešno", rekao je Tudor, dodajući da je situacija kod gola bila "očigledan faul", preneo je Bi Bi Si (BBC).

Engleska fudbalska asocijacija (FA) saopštila je da je Tudor "navodno postupio neprimereno tokom intervjua posle meča, iznoseći komentare koji impliciraju pristrasnost i dovode u pitanje integritet sudije, odnosno imaju lični uvredljiv karakter". Klub i trener imaju rok do ponedeljka da odgovore na optužbe.

Utakmica protiv Fulama bila je Tudorova druga na klupi Totenhema, nakon smene Taomas Franka, i produžila je niz bez pobede u ligi na 10 mečeva.

Sporni pogodak priznat je nakon VAR provere, iako je Totenhemu nedelju dana ranije poništen sličan gol u porazu od Arsenala (1:4), zbog faula Randala Kolo Muanija.

Dodatni porazi, uključujući i težak poraz od Atletiko Madrida u Ligi šampiona, podstakli su spekulacije da bi Tudor mogao da bude smenjen posle manje od mesec dana na funkciji.

Osam kola pre kraja sezone, londonski klub zauzima 16. mesto na tabeli, sa samo bodom iznad zone ispadanja. Procene govore da bi eventualno ispadanje u Čempionšip mogao da donese finansijski gubitak veći od 250 miliona funti.

(Beta)