Kako je prenelo više izvora, pehar se sada nalazi u obezbeđenom vojnom objektu pod naoružanom stražom, a vojnicima je navodno dozvoljeno da se fotografišu sa trofejem, što pojedini tumače kao simboličan potez kojim Senegal potvrđuje svoje pravo na titulu.

Ova situacija usledila je nakon što je Afrička fudbalska konfederacija (CAF) donela odluku kojom je Maroku dodeljena pobeda za zelenim stolom i poništen trijumf Senegala na terenu, što je izazvalo burne reakcije u Dakaru.

"Selektor Senegala danas je odneo AFCON trofej u vojnu bazu... Sada se nalazi u centru vojnog kampa. Zaštita onoga što im s pravom pripada", objavljeno je na društvenoj mreži "X" nalogu "Topskills Sports UK".

U obrazloženju odluke navodi se da je žalba Fudbalskog saveza Maroka usvojena, kao i da je utvrđeno da je ponašanje reprezentacije Senegala tokom finala prekršilo ključne odredbe pravilnika takmičenja.

Ključni momenat presude leži u primeni člana 84 Pravilnika AFCON-a, prema kojem se utakmica registruje službenim rezultatom u korist protivnika u slučaju ozbiljnih prekršaja. Upravo na osnovu toga, Senegal je proglašen poraženim, a Maroko novim prvakom Afrike.

Ova odluka predstavlja jedan od najvećih presedana u istoriji kontinentalnog fudbala.