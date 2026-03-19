SUDIJA IZ BIH NA STUBU SRAMA: Da li je moguće da ovo nije video?
Fudbaleri Liona i Selte igraju revanš osmine finala Lige Evrope u Francuskoj.
I već na startu detalj koji je izazvao veliku pažnju.
Crvena zvezda Selta Liga Evrope 2026 Foto: Www.crvenazvezdafk.com
Sam početak doneo je veliku grešku glavnog sudije, bosanskohercegovačkog delioca pravde Irgana Peljte.
Bilo je očigledno da je Havijer Rueda nagažen u kaznenom prostoru Liona i da je prekršaj trebao da bude okarakterisan kao penal za goste. Ujedno bi to bio i crveni karton za domaći tim.
Međutim, Peljto to nije video, a nije se oglasila ni VAR soba.
U prvoj utakmici je bilo 1:1, pa je jasno da je svaka situacija izuzetno bitna po konačan ishod i prolaz u narednu fazu takmičenja.
