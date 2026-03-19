Fudbaleri Liona i Selte igraju revanš osmine finala Lige Evrope u Francuskoj.

I već na startu detalj koji je izazvao veliku pažnju.

Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Sam početak doneo je veliku grešku glavnog sudije, bosanskohercegovačkog delioca pravde Irgana Peljte.

Bilo je očigledno da je Havijer Rueda nagažen u kaznenom prostoru Liona i da je prekršaj trebao da bude okarakterisan kao penal za goste. Ujedno bi to bio i crveni karton za domaći tim.

Međutim, Peljto to nije video, a nije se oglasila ni VAR soba.

U prvoj utakmici je bilo 1:1, pa je jasno da je svaka situacija izuzetno bitna po konačan ishod i prolaz u narednu fazu takmičenja.