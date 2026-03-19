U prvom meču u Belgiji slavio je Genk 1:0, pa je Frajburg plasman u četvrtfinale obezbedio ukupnim rezultatom 5:2.

Strelci za Frajburg bili su Matijas Ginter u 19, Igor Matanović u 25, Vinćenco Grifo u 53, Juoito Suzuki u 57. i Maksimilijan Egeštajn u 79. minutu.

Gol za Genk postigao je Mate Smets u 39. minutu.

Frajburg će u četvrtfinalu igrati protiv Selte, koja je večeras na gostujućem terenu pobedila Lion 2:0, i plasman u četvrtfinale obezbedila ukupnim rezultatom 3:1, pošto je u prvom meču u Vigu bilo nerešeno 1:1.

Povela je Selta golom Havijera Ruede u 61. minutu, a konačan rezultat postavio je Feran Đutgla pogotkom u drugom minutu sudijske nadoknade vremena.

Lion je od 19. minuta igrao sa igračem manje, nakon što je direktan crveni karton dobio Musa Niakate, a domaći tim je meč završio sa dva igrače manje na terenu, nakon što je Nikolas Taljafiko u sudijskoj nadoknadi vremena dobio drugi žuti karton.

(Beta)

Irfan Peljto
Senegal
Igor Tudor

