Slušaj vest

U prvoj utakmici prošlog četvrtka AEK je u Sloveniji pobedio 4:0.

Golove za Celje su postigli Nikita Iosifov u 13. i Rudi Požeg u 42. minutu.

Grčka ekipa, koju sa klupe predvodi srpski trener Marko Nikolić, igraće u četvrtfinalu protiv pobednika večerašnjeg dvomeča Rajo Valjekana i Sansunspora.

U četvrtfinalu je i Majnc, koji je u revanšu na svom terenu pobedio Sigmu Olomouc 2:0.

U prvoj utakmici u Češkoj bilo je 0:0.

Golove su postigli Štefan Poš u 46. i Armindo Sieb u 82. minutu.

Češka ekipa utakmicu je završila sa desetoricom, pošto je Peter Barat dobio drugi žuti karton u 76. minutu.

Majnc će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz večerašnjeg duela Rijeke i Strazbura.

Fudbaleri Fjorentine plasirali su se u četvrfinale, pošto su u revanšu na gostujućem terenu pobedili Rakov 2:1.

U prvoj utakmici italijanska ekipa pobedila je 2:1.

Rakov je poveo golom Karolja Struskog u 46. minutu, a Fjorentina je izjednačila golom Šera Ndura u 69. minutu. Pobedu "ljubičastima" doneo je Marin Pogrančić u sedmom minutu nadoknade vremena.

Fjorentina će u četvrtfinalu igrati protiv Kristal Palasa, koji je posle produžetaka u revanšu u Larnaki pobedio AEK 2:1, nakon što je posle regularnog dela bilo 1:1.

U prvoj utakmici u Londonu utakmica je završena nerešeno 0:0.

Kristal Palas je poveo golom koji je Ismaila Sar postigao u 14. minutu. Senegalski fudbaler zatresao je mrežu i u 23. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.

AEK je izjednačio golom Enrika Saborita u 63. minutu. Do kraja nije bilo golova pa su odigrani produžeci, a pobedu londonskoj ekipi doneo je Sar pogotkom u 99. minutu.

Kiparska ekipa igrala je od 74. minuta sa desetoricom, pošto je Saborit isključen posle drugog žutog kartona, a sa devetoricom je ostala u četvrtom minutu nadoknade drugog produžetka jer je Petros Joanou dobio crveni karton zbog oštrog prekršaja.

(Beta)