Napadač Univerzitatee iz Kluža Jovo Lukić nedavno je pozvan u reprezentaciju Bosne i Hercegovine za predstojeći baraž za plasman na Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi.

Lukić briljira ove sezone u Rumuniji, gde je sa 16 golova trenutno prvi strelac tamošnje Superlige.

Jovo Lukić je rođen u Šapcu 1998. godine, a porodica mu potiče iz Modriče.

U mlađim selekcijama je igrao za Modriču iz Slogu iz Doboja, gde je započeo i seniorsku karijeru.

Igrao je za Krupu, bio na pozajmici u Zvijezdi iz Gradačca.

Od 2020. do 2024. godine je nosio dres Borca iz Banjaluke, pre nego je prešao u Krajovu.

Prošlog leta je pojačao Univerzitateu iz Kluža.

Lukić je odigrao jedan meč za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali prijateljski 2021. godine.

Sada je dobio poziv selektora Sergeja Barbareza za kvalifikacije. BiH igraju 26. marta protiv Velsa.

