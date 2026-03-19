Aston Vila je slavila i u prvom meču u Francuskoj 1:0, i ukupnim rezultatom 3:0 prošla dalje.

Strelac pobedonosnog gola na večerašnjem meču bio je Džon Mekgin u 54. minutu, nakon asistencije Džejdona Sanča.

Konačan rezultat postigao je Leon Bejli pogotkom u 86. minutu.

Aston Vila će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Bolonje i Rome.

Plasman u četvrtfinale obezbedio je i Betis, nakon što je na svom terenu u Sevilji pobedio Panatinaikos 4:0.

U prvom meču u Atini, Panatinaikos je slavio 1:0, pa je Betis prošao dalje ukupnim rezultatom 4:1.

Strelci za Betis bili su Aitor Rubial u osmom, Sofijan Amrabat u prvom minutu nadoknade poluvremena, Kučo Ernandes u 53. i Antoni u 66. minutu.

U četvrtfinalu, Betis će igrati protiv Brage.

Porto je na svom terenu u revanš meču pobedio Štutgart 2:0, i ukupnim rezultatom 4:1 izborio plasman u četvrtfinale, pošto je slavio i u prvom meču 2:1.

Poveo je Porto golom Vilijamsa Gomesa u 21. minutu, a konačan rezultat postavio je Viktor Froholdt pogotkom u 72. minutu.

Štutgart je meč završio sa igračem manje na terenu, pošto je drugi žuti karton dobio Nikolas Narti u 72. minutu.

(Beta)