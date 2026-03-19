Fudbaleri AZ Alkmara plasirali su se večeras u četvrtfinale Lige konferencija, pošto su na svom terenu u revanš utakmici osmine finala pobedili Spartu iz Praga 4:0.

AZ je u prvoj utakmici kao domaćin pobedio 2:1.

Holandska ekipa povela je večeras golom Isaka Jensena u osmom minutu, a prednost je udvostručio Troj Perot u 58. minutu.

Treći gol postigao je Sven Mejnans u 62. minutu, a konačan rezultat postavio je Ro-Zangelo Dal u 73. minutu.

AZ će u četvrtfinalu igrati protiv Šahtjora, koji je kao domaćin u Krakovu izgubio u revanšu od Leha iz Poznanja 1:2.

U prvoj utakmici Šahtjor je pobedio 3:1.

Golove za Leh postigao je Mikael Ishak u 13. minutu i u sedmom minutu nadoknade prvog poluvremena iz jedanaesterca.

Ukrajinska ekipa prošla je dalje autogolom koji je postigao Žoao Mutinjo u 67. minutu.

Fudbaleri Strazbura plasirali su se u četvrtfinale, pošto su na svom terenu u revanšu odigrali nerešeno 1:1 protiv Rijeke.

Strazbur je u prvoj utakmici pobedio 2:1.

Hrvatska ekipa povela je večeras u 21. minutu golom Tonija Fruka, a izjednačio je Valentin Barko u 71. minutu.

Strazbur će u četvrtfinalu igrati protiv Majnca, koji je u dvomeču bio bolji od Sigme iz Olomouca.

Fudbaleri Rajo Valjekana plasirali su se u četvrtfinale, iako su na svom terenu u revanšu izgubili od Samsunspora 0:1.

U prvoj utakmici u Turskoj Rajo Valjekano pobedio je 3:1.

Pobedonosni gol za Samsunspor u 65. minutu postigao je večeras Šerif Endiaje.

Ranije danas u četvrtfnale su se plasirali AEK iz Atine, Majnc, Fjorentina i Kristal Palas.

Prve četvrtfinalne utakmice igraju se 9. aprila, a revanši su sedam dana kasnije.

Parovi četvrtfinala: Šahtjor - AZ Alkmar Kristal Palas - Fjorentina Rajo Valjekano - AEK Atina Majnc - Strazbur