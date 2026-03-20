NIJE KOME JE REČENO - NEGO KOME JE SUĐENO! Vratili ga u reprezentaciju u 41. godini! Sada je sa Mesijem i Ronaldom na putu ka rekordnom šestom Mundijalu!
Selektor fudbalske reprezentacije Meksika Havijer Agire pozvao je 40-godišnjeg golmana Giljerma Očou za predstojeće prijateljske utakmice sa Portugalom i Belgijom.
Očoa nije pozivan u nacionalni tim od prošlogodišnjeg Gold kupa, gde je bio zamena tokom celog turnira Luisu Malagonu koji je prošle nedelje pokidao Ahilovu tetivu i propustiće Svetsko prvenstvo.
Očoa, koji se nada da će učestvovati na svom šestom Svetskom prvenstvu, nije bio starter od novembra 2014. godine kada je Meksiko izgubio od Hondurasa.
Fudbaleri Meksika će ugostiti Portugal 28. marta na ponovnom otvaranju stadiona Asteka, a tri dana kasnije igraće sa Belgijom na Soldžer Fildu u Čikagu.
Mesi, Ronaldo i Očoa
Zbog teške povrede prvog golmana Meksika Luisa Malagona, Očoa je ponovo vraćen u reprezentaciju i sada ima realnu šansu da ispiše istoriju.
Iskusni čuvar mreže već je nastupio na pet Svetskih prvenstava (2006, 2010, 2014, 2018. i 2022), a eventualnim učešćem 2026. stigao bi do rekordnog šestog učešća na Mundijalu.
Taj podvig je nadohvat ruke Portugalcu Kristijanu Ronaldu i Argentincu Lionelu Mesiju. Ukoliko ne dođe do povrede, ili iz nekog drugog razloga ne budu u svojim selekcijama - Portugalac, Argentinac i Meksikanac će biti rekorderi!
Večna lista
Pored Ronalda i Mesija, Andres Gvardado i Giljermo Očoa izjednačili su rekord koji su postavili njihovi sunarodnici Rafael Markes i Antonio Karbahal po broju nastupa, po pet na Svetskom prvenstvu.
Đanluiđi Bufon iz Italije i Lotar Mateus iz Nemačke su takođe pet puta bili deo najmasovnije fubdalske manifestacije. Bufon je imao priliku da taj broj poveća, ali se Italija nije plasirala za Mundijal 2018. godine.