VELJKO PAUNOVIĆ OBJAVIO SPISAK SRBIJE NA POSEBAN NAČIN! Ovako nešto se nikada pre nije desilo - oduševio je čitavu naciju! (VIDEO)
Srbija nije izborila plasman na Svetsko prvenstvo, pa nažalost ne možemo da kažemo da će Orlovi igrati pripremne mečeve za Mundijal koji će biti odigran u SAD, Kanadi i Meksiku, ali daleko od toga da su predstojeće prijateljske utakmice nebitne.
Srbija će 27. marta u Viljarealu igrati protiv Španije, a 31. marta u Bačkoj Topoli protiv Saudijske Arabije. Biće to okršaji protiv dva učesnika Mundijala.
Selektor Veljko Paunović je za ove dve utakmice spisak pročitao na poseban način - lično i snimak je objavljen na Instagram profilu Fudbalskog saveza Srbije što se nikada do sada nije desilo.
Pogledajte i sami ovaj poseban snimak kojim je Veljko Paunović dokazao koliko mu je stalo do nacionalnog tima i još jednom je uspeo da oduševi čitavu naciju:
Na spisku se nalaze sledeći igrači:
Golmani:
Vanja MILINKOVIĆ-SAVIĆ Napoli
Predrag RAJKOVIĆ Al-Itihad
Đorđe PETROVIĆ Bornmut
Odbrana:
Kosta NEDELJKOVIĆ Lajpcig
Ognjen MIMOVIĆ Pafos
Strahinja ERAKOVIĆ Crvena zvezda
Nikola MILENKOVIĆ Notingem forest
Strahinja PAVLOVIĆ Milan
Miloš VELJKOVIĆ Crvena zvezda
Aleksa TERZIĆ Salcburg
Vezni red:
Aleksandar STANKOVIĆ Klub Briž
Nemanja GUDELJ Sevilja
Nemanja MAKSIMOVIĆ Šabab Al Ahli
Saša LUKIĆ Fulam
Vanja DRAGOJEVIĆ Partizan
Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ Al-Hilal
Lazar SAMARDŽIĆ Atalanta
Petar STANIĆ Ludogorec
Filip KOSTIĆ Juventus
Veljko BIRMANČEVIĆ Hetafe
Mijat GAĆINOVIĆ AEK
Vasilije KOSTOV Crvena zvezda
Njegoš PETROVIĆ Vojvodina
Napad:
Aleksandar MITROVIĆ Al-Rajan
Luka JOVIĆ AEK
Dejan JOVELJIĆ Kanzas siti
Petar RATKOV Lacio
Zbog povreda, selektor Paunović za ove dve utakmice neće moći da računa na Dušana Vlahovića, Andriju Živkovića i Luku Ilića.
Srbija će 27. marta gostovati selekciji Španije na stadionu Keramika u Viljarealu (21.00), dok je drugi meč na programu 31. marta protiv Saudijske Arabije na TSC Areni u Bačkoj Topoli (18.00).
Konferencija za medije selektora Paunovića zakazana je za ponedeljak 23. marta u 12 časova u Sportskom centru FSS, a prvi trening planiran je u 18 sati i biće otvoren za javnost prvih 15 minuta.
