Srbija nije izborila plasman na Svetsko prvenstvo, pa nažalost ne možemo da kažemo da će Orlovi igrati pripremne mečeve za Mundijal koji će biti odigran u SAD, Kanadi i Meksiku, ali daleko od toga da su predstojeće prijateljske utakmice nebitne.

Srbija će 27. marta u Viljarealu igrati protiv Španije, a 31. marta u Bačkoj Topoli protiv Saudijske Arabije. Biće to okršaji protiv dva učesnika Mundijala.

Selektor Veljko Paunović je za ove dve utakmice spisak pročitao na poseban način - lično i snimak je objavljen na Instagram profilu Fudbalskog saveza Srbije što se nikada do sada nije desilo.

Pogledajte i sami ovaj poseban snimak kojim je Veljko Paunović dokazao koliko mu je stalo do nacionalnog tima i još jednom je uspeo da oduševi čitavu naciju:

Na spisku se nalaze sledeći igrači:

Golmani:

Vanja MILINKOVIĆ-SAVIĆ Napoli

Predrag RAJKOVIĆ Al-Itihad

Đorđe PETROVIĆ Bornmut

…

Odbrana:

Kosta NEDELJKOVIĆ Lajpcig

Ognjen MIMOVIĆ Pafos

Strahinja ERAKOVIĆ Crvena zvezda

Nikola MILENKOVIĆ Notingem forest

Strahinja PAVLOVIĆ Milan

Miloš VELJKOVIĆ Crvena zvezda

Aleksa TERZIĆ Salcburg

…

Vezni red:

Aleksandar STANKOVIĆ Klub Briž

Nemanja GUDELJ Sevilja

Nemanja MAKSIMOVIĆ Šabab Al Ahli

Saša LUKIĆ Fulam

Vanja DRAGOJEVIĆ Partizan

Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ Al-Hilal

Lazar SAMARDŽIĆ Atalanta

Petar STANIĆ Ludogorec

Filip KOSTIĆ Juventus

Veljko BIRMANČEVIĆ Hetafe

Mijat GAĆINOVIĆ AEK

Vasilije KOSTOV Crvena zvezda

Njegoš PETROVIĆ Vojvodina

Napad:

Aleksandar MITROVIĆ Al-Rajan

Luka JOVIĆ AEK

Dejan JOVELJIĆ Kanzas siti

Petar RATKOV Lacio

Zbog povreda, selektor Paunović za ove dve utakmice neće moći da računa na Dušana Vlahovića, Andriju Živkovića i Luku Ilića.

Srbija će 27. marta gostovati selekciji Španije na stadionu Keramika u Viljarealu (21.00), dok je drugi meč na programu 31. marta protiv Saudijske Arabije na TSC Areni u Bačkoj Topoli (18.00).

Konferencija za medije selektora Paunovića zakazana je za ponedeljak 23. marta u 12 časova u Sportskom centru FSS, a prvi trening planiran je u 18 sati i biće otvoren za javnost prvih 15 minuta.

