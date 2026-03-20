Slušaj vest

Neki ga obožavaju, neki ga ne vole toliko, ali jedno je sigurno - Nenad Lalatović apsolutno nikoga nikada ne može ostaviti ravnodušnim.

Lalatović je stigao u Novi Pazar gde je za kratko vreme uspeo da skupi simpatije lokalne publike, a harizmatični srpski trener svoj šou imao je i na Ramazanskom turniru koji se održavao u dvorani "Pendik".

Stigao je Nenad Lalatović na tribine i bio je u vip loži tokom finalnog dana, a kada ga je uočila publika - krenuo je spektakl! Lalatović je rešio da pozdravi oko 3.000 ljudi u hali na svoj, specifičan način, digao je publiku na noge i dvorana se umalo srušila!

Nenad Lalatović napravio šou na Ramazanskom turniru u Novom Pazaru

Posle je srpski trener sišao i na teren da pozdravi decu koja su osvojila turnir u svojoj kategoriji, a pogledajte i vi kako je sve to izgledalo:

BONUS VIDEO: