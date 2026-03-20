Nakon viralnog video zapisa u kome su deca ponavljala uvrede koje čuju sa tribina, i nakon što su pravila ponašanja koja su pisala sama deca postavljena na tribine stadiona na kojima se igra Fair Play liga, sledeći korak je razgovor sa trenerima koji su pored terena svake nedelje.

Tribina se održava u ponedeljak, 23. marta, u Američkom kulturnom centru, u prostoru "Ložionica" kod Mostarske petlje. Počinje u 18:00 časova.

Tema: alati, psihologija, komunikacija za sve učesnike utakmice i unutrašnji svet deteta sportiste.

Tribina je strukturisan razgovor sa govornicima o onome što se dešava na terenu i pored njega, o psihologiji dece pod pritiskom, o komunikaciji sa roditeljima koji pređu granicu, i o tome šta trener može da uradi već od prvog sledećeg kola kako bi stvorio bolje okruženje za svu decu koja treniraju.

Govornici će pokriti četiri ugla iste teme: razvoj deteta i fer-plej kodeks, psihološke posledice lošeg ponašanja odraslih, konkretne komunikacione alate za trenere i roditelje, i lično iskustvo čoveka koji je isti teren video iz svakog mogućeg ugla.

Govornici

Jovan Damjanović, nekadašnji fudbaler, danas trener i otac profesionalca, donosi nešto što nijedan drugi govornik ne može: pet perspektiva iz prve ruke. Bio je dete koje trenira i oseća pritisak sa tribina. Bio je profesionalni igrač i reprezentativac Srbije. Bio je selektor omladinskih reprezentacija koji je godinama posmatrao šta se dešava oko terena. Danas je trener koji svakodnevno rešava situacije koje će biti tema tribine. I otac je sina Alekse koji je sa šesnaest godina debitovao u Superligi i potpisao za Bajer Leverkuzen, što znači da je prošao i tu stranu tribine, kao roditelj koji prati profesionalnog sportista. Trenerima koji budu u sali, Damjanović može da govori iz iskustva koje obuhvata svaki ugao koji postoji.

Prof. dr Vladimir Koprivica, doktor nauka Fakulteta sporta Univerziteta Union i bivši dekan, donosi skoro pet decenija rada u sportu — od omladinskih kategorija do kondicionog trenera KK Partizan i reprezentativnih selekcija. Iz te perspektive, on ima naučni i praktični odgovor na pitanje koje svaki dobar trener intutivno zna, ali retko ima argumentovano rečeno: šta se zaista dešava sa detetom koje se prerano gura u rezultat i kakvu ulogu ambijent oko utakmice ima u razvoju mladog sportiste.

Marta Tutić, sportski psiholog koja radi direktno sa decom i sportistima, daje odgovor na pitanje koje treneri viđaju svake nedelje ali ga retko mogu da imenuju: šta loše ponašanje odraslih konkretno radi sa psihološkim razvojem deteta, kako se to vidi u svlačionici i na treningu, i koji su praktični alati za rad sa detetom koje nosi taj teret.

Boris Đurić, komunikolog i saradnik Fair Play lige, zatvara krug sa najosetljivijim delom trenerskog posla — razgovorom sa roditeljem koji ne razume gde je granica. Konkretne rečenice, modeli komunikacije i načini postavljanja granica pre nego što nastane problem.

Prijave i informacije

Tribini mogu prisustvovati svi treneri koji žele. Prijave do ponedeljka, 23. marta na: office@fairplayleague.com

Tribina počinje u 18:00, Američki kulturni centar - "Ložionica".

