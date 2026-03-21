Slušaj vest

Srbija je unazad nekoliko godina ostala bez nekoliko fudbalera, koji su izabrali da igraju za druge reprezentacije.

Poslednji u nizu koji je hteo da izda zemlju svog rođenja je Miljan Krpić, rođeni Vrbašanin i nekadašnji polaznik omladinske škole TSC iz Bačke Topole.

Lako odjavio Srbiju - Miloš Kerkez Foto: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Generacija sa Kerkezom

Zanimljivo, Miljan Krpić (22) je odličan prijatelj i generacija sa Milošem Kerkezom, fudbalerom Liverpula i reprezentativcem Mađarske. Njih dvojica su odrasli zajedno. Miljan Krpić imao je želju da kao i Kerkez zaigra za Mađarsku, međutim isprečili su se propisi FIFA.

Defanzivac Đera Miljan Krpić, visok 190 centimetara, pozitivno je odgovorio na poziv selektora Mađarske Marka Rosija i trebalo je da debituje u martovskim utakmicama protiv Slovenije i Grčke. Ali... Mađari su pre poziva konsultovali FIFA i dobili zabranu.

- Razlog zašto Krpić ne može da igra za Mađarsku jeste činjenica da ne ispunjava FIFA uslove, tako da nije došlo do odobrenja. Da je drugačije, on bi bio pozvan - rekao je selektor Mađarske Marko Rosi.

1/5 Vidi galeriju Miljan Krpić Foto: Kenta Jönsson / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Bane T. Stojanovic/ATAImages, David Damnjanovic/David Damnjanovic/STARSPORT

Mađar preko prababe

Miljan Krpić je u razgovoru za domaće medije nedavno priznao da pored srpskog ima i mađarsko državljanstvo, ko je je dobio preko prababe. Kao i da je njegov cilj da zaigra za reprezentaciju. Pomenuo je i da su ga u Mađarskoj od prvog dana primili kao svoje dete i ulagali u njegov razvoj.

Igrao je Miljan Krpić za Puškaš Akademiju i TSC, a onda je jednu sezonu proveo u Voždovcu. Odatle je u leto 2024. godine u slobodnom transferu otišao u Mađarsku, u klub Đer. Početkom ove godine, Ferencvaroš je navodno nudio 1,5 miliona evra za njega, ali do dogovora dva kluba nije došlo. U Đeru Miljan Krpić igra sa još dvojicom Srba, nekadašnjim krilom Crvene zvezde Željkom Gavrićem i Jovanom Živkovićem koji je rođen u Beču i koji je prošao omladinsku školu Rapida.

Vladimir Lučić i Miljan Krpić na meču Crvene zvezde i TSC Foto: David Damnjanovic/David Damnjanovic/STARSPORT

Partizan je velika želja

Miljan Krpić ne krije da mu je omiljeni klub u Srbiji Partizan i da ima za cilj da jednog dana obuče crno-beli dres. Poručio je da je to stvar njegove porodične tradicije. Zanimljivo, Miljan Krpić nikada nije igrao ni za jednu selekciju Srbije u omladinskom uzrastu.

U srpskoj javnosti godinama, rekli bismo i decenijama vlada ogromno nezadovoljstvo, što fudbaleri rođeni u Srbiji, ili srpskog porekla iz inostranstva, tako olako pristaju da igraju za druge reprezentacije. Sa takvim problemima, recimo ne sreću se reprezentacije u okruženju. Sveži primeri Miloša Kerkeza, Saše Kalajdžića ili Stefana Bajčetića i Aleksandra Pavlovića najbolje odslikavaju takvu situaciju.

Oni stariji pamte Bojana Krkića, Marka Marina, Marka Arnautovića, Adama Marušića, Aleksandra Dragovića, Zvjezdana Misimovića, Mirka Ivanića, Filipa Stojkovića, Milana Borjana, Radeta Krunića, Uroša Đurđevića...