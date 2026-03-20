Jedan od najboljih iranskih fudbalera, igrač Šabab Al Alija Sardar Azmun, izbačen je iz reprezentacije Irana zbog poteza koji je tamošnja vlast označila kao politički neprimeren.

Najbolji strelac Irana razbesneo je iranske vlasti, pošto je ove sedmice na svom Instagram nalogu objavio fotografiju sa sastanka sa vladarom Dubaija, Mohamedom bin Rašid Al Maktumom.

Vlast u Iranu smatra da je fudbaler svojim gestom pokazao je nelojalnost državi, pa je momentalno izbačen iz nacionalnog tima.

Iako je fudbaler brzo izbrisao spornu fotografiju sa svog naloga, to nije ublažilo oštre reakcije javnosti u Iranu i žestoke kritike na državnoj televiziji.

Pozivajući se na izvor blizak reprezentaciji, iranski mediji prenose da je odluka o odstranjivanju Azmuna iz reprezentacije doneta unutar tima.

Azmun je najbolji strelac Irana među aktivnim reprezentativcima - postigao je 57 golova u 91 nastupu za nacionalni tim.

Podržao borbu žena u Iranu

Ovo nije prvi put da se Azmun ozbiljno zamerio vlastima u svojoj zemlji.

U septembru 2022. godine fudbaler je tokom velikih protesta otvoreno podržao borbu žena u Iranu.

Podsetimo, nakon ubistva Maše Amini izbili su veliki nemiri na ulicama Irana. Žene su u znak protesta palile hidžabe i skraćivale kosu, a u nemirima je nekoliko osoba izgubilo život.

Azmun je tada javno kritikovao vlasti i pružio podršku svojim sunarodnicama.

"Najveća kazna je izbacivanje iz nacionalnog tima, ali je to mala cena čak i za jedan pramen kose žena u Iranu. Sram vas bilo što lako ubijate narod, žene Irana" napisao je tada fudbaler u svojoj objavi na Instagramu.