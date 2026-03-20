Nedugo nakon što je postalo jasno da neće produžiti ugovor sa Mančester sitijem i da će, nakon više od 11 godina napustiti taj klub, pojavila se informacija da Bernardo Silva već neko vreme pregovara sa Juventusom.

Imaće ponude Portugalac sa raznih strana, jer se radi o prvoklasnom fudbaleru koji može još da igra na najvišem nivou.

Juventus je, prema određenim navodima, na vreme stupio u kontakt sa Silvom i njegovim agentima - već na jesen 2025. godine.

Bernardo Silva u Mančester sitiju Foto: AP, Profimedia

Sada se ekipa iz Torina nalazi u dobroj poziciji, a navodno ideja je da fudbaleru bude ponuđen trogodišnji ugovor sa platom koja bi se merila sa ponudama koje će tek stići.

Predstavljao bi Bernardo Silva veliko pojačanje za Juventus i bilo bi i te kako zanimljivo videti na terenu njega i Dušana Vlahovića, u slučaju da Srbin u narednom periodu potpiše produžetak saradnje, kao što je i najavljeno.

