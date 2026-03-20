Fudbalska reprezentacija Srbije odigraće prijateljski meč protiv Španije u Viljarealu 27. marta, a Španci će pored ove utakmice igrati i tri dana kasnije protiv Egipta na stadionu Espanjola.

Selektor Španije Luis de la Fuenta objavio je spisak igrača za ove utakmice i jasno je da Srbiju čeka pakleno težak zadatak. Prva zvezda tima definitivno je Lamin Jamal, ali daleko od toga da će on biti jedina opasnost za "orlove".

Lamin Jamal

Na spisku Španaca se nalaze:

Golmani: Unaj Simon (Atletik Bilbao), David Raya (Arsenal), Đoan Garsija (Barselona), Aleks Remiro (Real Sosijedad)

Odbrana: Dani Karvahal (Real Madrid), Pedro Poro (Totenhem), Pau Kubarsi (Barselona), Din Hojsen (Real Madrid), Emerik Laport (Atletik Bilbao), Mark Kukurelja (Čelsi), Aleks Grimaldo (Bajer Leverkuzen), Markos Ljorente (Atletiko Madrid), Kristijan Moskera (Arsenal)

Vezni red: Rodri (Mančester Siti), Martin Zubimendi (Arsenal), Pedri (Barselona), Fermin Lopez (Barselona), Karlos Soler (Real Sosijedad), Pablo Fornals (Betis), Aleks Baena (Atletiko Madrid)

Napad: Lamin Jamal (Barselona), Mikel Ojarzabal (Real Sosijedad), Viktor Munjoz (Osasuna), Feran Tores (Barselona), Dani Olmo (Barselona), Borja Iglesijas (Selta), Jeremi Pino (Kristal Palas), Andre Barenečea (Real Sosijedad).

