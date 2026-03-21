Prvi čovek FIFA, Đani Infantino otkrio je kako aktelna sitacija u svetu utiče na organizaciju predstojećeg Mundijala.

"Svi znamo kakva je geopolitička situacija u svetu i to smo mnogo puta rekli – FIFA, odnosno fudbal, ne može da reši geopolitičke sukobe širom sveta. Ono što možemo da uradimo, i što ćemo uraditi, jeste da kroz fudbal okupimo ljude, gradimo mostove, podstaknemo razumevanje i mir među ljudima iz celog sveta", rekao je Infantino.

On je istakao da je Svetsko prvenstvo jedinstvena prilika da se svi na svetu okupe u radosnoj i mirnoj atmosferi.

"Naš prioritet, kao i prioritet tri domaćina – Kanade, Meksika i Sjedinjenih Američkih Država – jeste da organizujemo turnir sa 48 ekipa koje će učestvovati, odnosno 42 koje su se već kvalifikovale i još šest koje će to učiniti kroz baraž u narednim danima. Te ekipe i njihovi navijači biće dočekani na bezbednom i sigurnom Svetskom prvenstvu. Sedam miliona ljudi biće na stadionima. Desetine miliona boraviće u tri zemlje samo da bi osetili atmosferu Mundijala. Šest milijardi ljudi širom sveta pratiće Svetsko prvenstvo, a mi želimo da to bude miran događaj, događaj slavlja, radosti, događaj koji će makar na trenutak doneti olakšanje ljudima širom planete", naglasio je prvi čovek FIFA.