Prvi čovek FIFA, Đani Infantino otkrio je kako aktelna sitacija u svetu utiče na organizaciju predstojećeg Mundijala.

"Svi znamo kakva je geopolitička situacija u svetu i to smo mnogo puta rekli – FIFA, odnosno fudbal, ne može da reši geopolitičke sukobe širom sveta. Ono što možemo da uradimo, i što ćemo uraditi, jeste da kroz fudbal okupimo ljude, gradimo mostove, podstaknemo razumevanje i mir među ljudima iz celog sveta", rekao je Infantino.

Donald Tramp i Đani Infantino Foto: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia, Sam Corum / PA Images / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

On je istakao da je Svetsko prvenstvo jedinstvena prilika da se svi na svetu okupe u radosnoj i mirnoj atmosferi.

"Naš prioritet, kao i prioritet tri domaćina – Kanade, Meksika i Sjedinjenih Američkih Država – jeste da organizujemo turnir sa 48 ekipa koje će učestvovati, odnosno 42 koje su se već kvalifikovale i još šest koje će to učiniti kroz baraž u narednim danima. Te ekipe i njihovi navijači biće dočekani na bezbednom i sigurnom Svetskom prvenstvu. Sedam miliona ljudi biće na stadionima. Desetine miliona boraviće u tri zemlje samo da bi osetili atmosferu Mundijala. Šest milijardi ljudi širom sveta pratiće Svetsko prvenstvo, a mi želimo da to bude miran događaj, događaj slavlja, radosti, događaj koji će makar na trenutak doneti olakšanje ljudima širom planete", naglasio je prvi čovek FIFA.

DA LI ĆE FUDBAL VIŠE IKAD BITI ISTI? Direktor muzeja FIFA Marko Facone Izvor: FIFA Museum