Proslavljenom hrvatskom fudbaleru Luki Modriću za tri meseca ističe ugovor sa Milanom.

O tome da li ćemo sjajnog 40-godišnjaka i naredne sezone gledati u dresu Rosonera govorio je na konferenciji za medije trener MilanaMasimiliano Alegri.

"Još nismo o tome raspravljali. O tome će odlučiti Luka, tako da čekamo njega" rekao je Alegri i dodao:

"Modrić je nama doneo kvalitet ne samo na tehničkom, već i na ljudskom i profesionalnom nivou. Pravi je uzor mlađim igračima. Videti čoveka sa toliko strasti i ljubavi prema onome što radi je neverovatno. To daje entuzijazam ostalima".

Luka je ove sezone od 29 prvenstvenih utakmica čak 27 započeo kao starter, a samo pet puta bio je zamenjen.