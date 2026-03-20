Mladi fudbaler Kubilaj Kundakči (21) brutalno je ubijen u oružanom napadu u Turskoj, a u ceo slučaj umešana je i popularna pevačica Alejna Kalajdžioglu, koja je privedena!

Prema prvim informacijama, krvavi obračun dogodio se u noći između 19. i 20. marta u ulici Sidik, kada je došlo do sastanka između dve zavađene strane. Svađa je brzo eskalirala, a napadači su, kako se sumnja, stigli u dva vozila – od kojih je jedno imalo rotaciju – i otvorili vatru!

Kundakči je teško ranjen u pucnjavi i hitno prebačen u bolnicu, ali lekari nisu uspeli da mu spasu život.

DOŠAO DA MIRI ZAVAĐENE – PLATIO GLAVOM!

Kako se navodi, mladi fudbaler je kobne večeri došao na sastanak kao posrednik u sukobu! Navodno je reč o ljubavnom problemu među muzičarima – reper Kanabej pokušavao je da se pomiri sa bivšom devojkom Alejnom Kalajdžioglu, a upravo je Kundakči trebalo da pomogne u pomirenju.

Međutim, sastanak se pretvorio u krvoproliće! Pucano je na vozilo u kojem se nalazio i reper, a mladi fudbaler je smrtno stradao.

Prema nezvaničnim informacijama, iza napada navodno stoji novi dečko pevačice, dok je sama Kalajdžioglu privedena i nalazi se u rukama policije!

POTRESNA ISPOVEST OCA: "MOJ SIN NIJE IMAO VEZE SA TIM!"

Otac ubijenog mladića tvrdi da njegov sin nije imao nikakve veze sa sukobom:

„Moj sin je imao samo 21 godinu i igrao je za Kars 36 Spor. Došao je na odmor, prijatelji su ga pozvali da posreduje. Rekli su mu da će ga Alejna poslušati. Otišao je u muzički studio sa društvom, čekali su u kolima kada su stigla dva vozila. Jedno je sigurno imalo rotaciju. Posle svađe počela je pucnjava i moj sin je pogođen. Čuli smo da je napadač pobegao u inostranstvo morem. Molim nadležne da pronađu krivce!“

SNIMCI OTKRILI DETALJE – POTRAGA U TOKU

Sigurnosne kamere zabeležile su kretanje vozila koja su učestvovala u napadu, a policija vodi opsežnu istragu i traga za napadačima.

KLUB U ŠOKU: "VELIKA TRAGEDIJA"

Iz fudbalskog kluba Kars 36 Spor oglasili su se potresnim saopštenjem:

„Velika tragedija zavila je naš klub u crno. Naš fudbaler Kubilaj Kaan Kundakči izgubio je život u oružanom napadu u Istanbulu. Njegova smrt je ogroman gubitak za porodicu i sportsku zajednicu. Izražavamo najdublje saučešće.“

Istraga o ovom brutalnom ubistvu je u toku, a javnost u Turskoj ne prestaje da bruji o šokantnim detaljima ovog slučaja!

Kurir sport / Milliyet.tr

