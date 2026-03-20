Fudbaleri Partizana gostovaće ekipi Mladosti iz Lučana u 28. kolu Super lige Srbije (subota, 18.30), a Srđan Blagojević izneo je očekivanja pred ovaj duel.

- Poklanjamo istu pažnju kao i svakoj utakmici. Nema velike razlike. Potrebna nam je stabilnost. To je svima jasno. Mladost nema pobedu tokom proleća, u problemu su. Bore se za opstanak. To nam otežava posao. Ekipe koje su saterane u ćošak se mobilišu. Ni mi nismo u sjajnom momentu, ali posle pobede protiv TSC-a sa boljom energijom dočekujemo meč. Ne potcenjujemo nikoga i pristupamo maksimlano oprezno i motivisano. Svesni smo težine posla. Mladost je godinama unazad stabilan superligaš. Odličan su spoj iskustva i mladosti. Posle dužeg vremena su u problemu. To je uvek bila kombinacija kvalitetnih prekaljenih pojedinaca i talentovanih igrača, koje su kasnije uspevali da prodaju. Ne sumnjam da će nam biti jako teško. Ne želim da pričam o pobedi i velikim planovima, samo smo fokusirani na rad - počeo je priču Blagojević, pa se osvrnuo na ono što je učinjeno od kada se vratio u Partizan:

- Svaki dan donosi nove podatke i informacije. Nije se mnogo promenilo od prethodne nedelje. Kratak je to period. Tek smo započeli novi proces. Bavimo se timskom kulturom, svesni da nemamo mnogo vremena. Sve je to sastavni deo onoga čemu se bavimo.

Situacija u klubu, kako kaže, ne utiče na igrače.

- To nije tema među nama u sportskom sektoru. Naravno da osećamo to, ali ne diskutujemo o tome… Najpotrebnije je da svako radi svoj posao. Moj zadatak je da kreiram trenažni proces i ambijent koji će tim igračima pomoći da se takmiče. Posao uprave je da kreira klupsku politiku koja će donositi uspehe.

Nemanja Trifunović biće u timu posle nezgodne povrede.

- Nemanja oseća posledice povrede od koje se oporavio. Postoji reakcija na ožiljak, ali nije u pitanju ništa strašno. Verovatno će putovati na utakmicu.

Hvalio je Blagojević Mateju Milovanovića.

- Mateja Milovanović zaslužuje svaku pohvalu. Nije bio ni blizu tima kada smo se vratili, Bio je van ekipe, a od našeg povratka je priključen radu sa saigračima i došli smo do toga da ceo trening radi sa ekipom. Nećemo žuriti naravno, očekujem ga u konkurenciji posle reprezentativne pauze.

Jedan detalj se Srđanu Blagojeviću ne sviđa uoči ovog duela.

- Ne mogu da kažem da mi se sviđa činjenica da veliki broj klubova igra na veštačkoj travi. Nema alibija, kako je svima, tako je i nama. Nisam pristalica te podloge. Biće potrebno vreme za adaptaciju, ali ne želimo da se bavimo time.

Zatim je pohvalio i Vukašina Đurđevića.

- Đurđević je jedan od potcenjenijih igrača. Zaslužuje priznanje i zahvalnost njemu. Veliki profesionalac, borac, vojnik. Nikada nije smanjio nivo inteziteta treninga, čak i kada nije imao minutažu. To je poruka za sve igrače.

Za kraj, govorio je i o kadrovskoj situaciji.

- Povrede su sastavni deo procesa. Nije to ništa neobično. Videćete to u vrhunskim ekipama. Imamo 27 igrača trenutno plus golmane. Čak i prveliki broj za moj ukus. Volim da funkcinišemo sa 22 uz golmane, pa da priključujemo omladince i momke iz Teleoptika ako nam nešto nedostaje. Uvek je bolje kada su svi zdravi i kada imamo veći izbor. To me raduje - zaključio je Srđan Blagojević.

