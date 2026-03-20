STADION NOVOG PAZARA ZATVOREN DO DALJEG! Drastična mera Fudbalskog saveza, evo do kada će trajati suspenzija!
Fudbalski savez Srbije je doneo odluku o privremenom zatvaranju stadiona u Novom Pazaru zbog trajanja dokaznog postupka koji se odužio.
Ovakva odluka je doneta od strane prvostepenog organa preneo je "Sport klub".
Razlog za ovo je utakmica protiv Crvene zvezde u Kupu Srbije koja je odigrana 5. marta kada su zabeležene scene kakve nemaju mesto na sportskim događajima.
Izveštaj Milisava Ristivojevića, komesara za bezbednost na pomenutoj utakmici je uzet u obzir pre nego što je zatvoren stadion do trenutka kada bude doneta prvostepena odluka.
Novi Pazar ima rok do 25. marta da dostavi izjašnjenje o navodima u disciplinskoj prijavi koji se, pre svega, odnose na propuste u organizaciji utakmice.
Prva sledeća utakmica u kojoj će superligaš biti domaćin biće odigrana 8, aprila protiv Partizana, a u ovom trenutku nije izvesno da li će stadion biti zatvoren i za vreme utakmice.
Kurir sport/Sport klub
Bonus video: