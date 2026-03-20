Slušaj vest

Fudbalski savez Srbije je doneo odluku o privremenom zatvaranju stadiona u Novom Pazaru zbog trajanja dokaznog postupka koji se odužio.

Ovakva odluka je doneta od strane prvostepenog organa preneo je "Sport klub".

Razlog za ovo je utakmica protiv Crvene zvezde u Kupu Srbije koja je odigrana 5. marta kada su zabeležene scene kakve nemaju mesto na sportskim događajima.

Izveštaj Milisava Ristivojevića, komesara za bezbednost na pomenutoj utakmici je uzet u obzir pre nego što je zatvoren stadion do trenutka kada bude doneta prvostepena odluka.

Novi Pazar - Crvena zvezda incidenti na meču navijači

Novi Pazar ima rok do 25. marta da dostavi izjašnjenje o navodima u disciplinskoj prijavi koji se, pre svega, odnose na propuste u organizaciji utakmice.

Prva sledeća utakmica u kojoj će superligaš biti domaćin biće odigrana 8, aprila protiv Partizana, a u ovom trenutku nije izvesno da li će stadion biti zatvoren i za vreme utakmice.

Kurir sport/Sport klub

Bonus video: