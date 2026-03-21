Slušaj vest

Fudbaleri Partizana u okviru 28. kola Super lige Srbije gostuju ekipi Mladosti.

Utakmica u Lučanima je zakazana za 18.30 časova u SRC "Mr Radoš Milovanović".

1/16 Vidi galeriju Detalji sa meča 13. kola Super lige Srbije 2025/26. Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Partizan je trenutno drugi sa 56 bodova, deset manje u odnosu na lidera Zvezdu i samo jednim bodom više u odnosu na Vojvodinu.

Mladost je u teškoj situaciji, na 14. mestu sa 27 bodova. Lučancima slede dueli u plej-in fazi za opstanak. Trenutno imaju šest bodova više u odnosu na Spartak.

Utakmicu iz Lučana možete da gledate na kanalu TV Arena Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.