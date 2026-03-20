Valverde je trener koji je predvodio ekipu u najvećem broju utakmica u istoriji Atletika, u nedelju će 495. put biti pored klupe, u prvenstvenoj utakmici protiv Betisa.

Valverde, čiji ugovor ističe krajem juna, nije naveo razlog za odlazak.

"Već neko vreme razmišljam o ovoj odluci", rekao je Valverde u video poruci objavljenoj na klupskim društvenim mrežama.

Valverde, koji je svojevremeno šest godina igrao za Bilbao, predvodio je ekipu u tri mandata, od 2003. do 2005. godine, od 2013. do 2017. i od 2022. godine.

Osvojio je Kup kralja 2024. godine.

On je trenirajući Barselonu osvojio titule prvaka 2017. i 2018. godine.

Bio je trener i Olimpijakosa, Espanjola, Viljareala i Valensije.

(Beta)