Nil Klemen. nekadašnji odbrambeni fudbaler i bivši član Čelsija uhapšen je u španskom letovalištu na Kosta del Solu.

Hapšenje se dogodilo u tržnom centru u naselju Rivijera del Sol, između dva poznata turistička grada na jugu Španije. Prema navodima lokalnih vlasti, bivši fudbaler je zaustavljen sa kesom kanabisa koju je, kako se sumnja, kupio neposredno pre toga u obližnjem objektu.

Policija je potom izvršila pretres tog mesta, za koje se veruje da je funkcionisalo kao ilegalni klub kanabisa, gde je pronađena veća količina narkotika i novca.

Operacija je pokrenuta nakon što je prethodno zaustavljen jedan klijent koji je priznao da je drogu kupio upravo na toj lokaciji. Policija iz opštine kojoj pripada Rivijera del Sol potvrdila je hapšenje početkom nedelje, dok je identitet osumnjičenog kasnije otkriven u medijima.

U zvaničnom saopštenju detaljno je opisana zaplena.

Pronađeno je ukupno 1.170 grama kanabisa, 865 grama hašiša, kao i veća suma novca i oprema koja se koristi za pripremu i distribuciju ovih supstanci. Tokom racije zaplenjene su dve kese kanabisa težine 489 i 681 gram, kesa hašišove smole od 865 grama, kao i 164 cigarete kanabisa spremne za prodaju.

Nadležni su naveli da je akcija rezultat kontinuiranog preventivnog nadzora s ciljem očuvanja bezbednosti u tom području. Takođe je utvrđeno da objekat u kojem je droga pronađena nije imao potrebnu dozvolu za rad.

Osumnjičeni je izveden pred sud i pušten uz kauciju, dok se čeka dalji tok istrage.

Tokom karijere, ovaj fudbaler je više od decenije nastupao za jedan engleski klub, upisavši skoro 300 utakmica i više od 20 postignutih golova, nakon što je profesionalni put započeo u drugom velikom klubu iz Londona.

