"Mi igramo kod kuće i izlazimo na teren onako kako sam rekao i prošli put. Napor je zaista veliki, mi najbolje znamo sa čime se sve sudaramo i kakve probleme imamo. Ipak , ovi momci su fenomenalni, 'stisnu zube i ćute'. Mnogo je virusa prošlo kroz ekipu, bilo je dosta udaraca i povreda prvog stepena, ali niko nije odustao. Svi su bili na raspolaganju i tako će biti i ovog puta", rekao je Stanković, navodi se na sajtu crveno-belih.

Fudbaleri Zvezde igraju u subotu od 16 časova na svom terenu protiv Radničkog iz Niša, utakmicu 28. kola Super lige Srbije.

"Trener Radničkog (Takis Lemonis) je iskusan, došao je i za veoma kratko vreme uradio veliki posao. Imaju dosta dobijenih utakmica, igraju iskusno, ali to je bilo i za očekivati kada dovedeš iskusnog trenera, bio je to pravi potez uprave", naveo je Stanković.

On se osvrnuo na trenutni zdravstveni bilten u ekipi.

"Uvek ima povređenih igrača gde jednostavno moraš da sačekaš taj poslednji dan. Upravo smo završili sastanak kako bismo procenili stepen povreda i videli ko može da izađe na teren. U ovom trenutku znam sastav i to će biti najjači tim koji mogu da izvedem sutra", dodao je.

Stanković je rekao da je važna podrška navijača i da se nada da će biti brojni na stadionu "Rajko Mitić".

"Sledi reprezentativna pauza, pa meč sa Radnikom i utakmica kod kuće protiv Spartaka kojom završavamo regularni deo prvenstva. Trebaće nam svaki glas i svaki dlan u naredna dva meseca", naveo je on.

Posebnu pažnju privlači igrač crveno-belih Aleksandar Katai koji juri dva velika rekorda.

"Aleksandra Kataija poznajem zaista dugo. Čak sam se i ljutio na njega tokom nekoliko prethodnih utakmica jer on, kada dođe ispred golmana, voli da odigra loptu kako bi neko drugi postigao pogodak i da on bude asistent. Katai uvek stavlja tim na prvo mesto, pa tek onda sebe. Ako nastavi da se oseća ovako dobro fizički, da ovako radi i zadrži ovu energiju i volju, on će sigurno prestići sve te rekorde, ja se za njega uopšte ne bojim.

Stanković se osvrnuo i na rivala u polufinalu Kupa Srbije, ekipu Jedinstva sa Uba.

"Malo smo se šalili kako još nismo odigrali nijednu utakmicu u Kupu pred našim navijačima. Hajde prvo da dođemo do samog finala, a onda, gde god da budemo igrali, ja sam siguran da ćemo se osećati kao kod kuće", naveo je Stanković.

(Beta)