Konate je dobio uvrede posle utakmice u Ligi šampiona protiv Galatasaraja u sredu uveče, kada je učestvovao u incidentu posle kojeg je napadač istanbulske ekipe Viktor Osimen slomio ruku.

Liverpul je osudio zlostavljanje kao "dehumanizujuće, kukavičko i utemeljeno u mržnji" i pozvao je kompanije koje su vlasnici društvenih mreža da učine više kako bi ga iskorenile.

"Naši fudbaleri nisu mete. Oni su ljudska bića. Zloupotreba koja se i dalje vrši na igračima, često skrivena iza anonimnih naloga, mrlja je na fudbalu i na platformama koje joj dozvoljavaju da ostane", naveo je Liverpul u saopštenju.

Klub je saopštio da kompanije imaju moć i tehnologiju da zaustave zlostavljanja.

"Dozvoljavanje da se rasistička mržnja nekontrolisano širi je izbor, i to je izbor koji nastavlja da šteti igrače, porodice i zajednice širom fudbala", piše u saopštenju.

Liverpul je naveo da podržava Konatea i da sarađuje sa nadležnma u pokušaju da se identifikuju odgovorni.

Prošlog meseca četvorica fudbalera Premijer lige bili su na mesti rasističkih uvreda putem interenta istog vikenda.

"Ne sme se dozvoliti da se trenutna situacija nastavi, mora se iskoreniti, ne sutra, već odmah", naveo je Liverpul.

(Beta)