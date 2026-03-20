Fudbaleri Radnika iz Surdulice pobedili su na gostujućem terenu u Subotici Spartak 3:1, u utakmici 28. kola Super lige Srbije.
Prednost Radniku doneo je Luka Zorić golom u 11. minutu, a izjednačenje Spartaku Kvaku Osej pogotkom u 53. minutu.
Vođstvo Radniku vratio je Đorđe Jovanović golom u 57. minutu, a konačan rezultat je postavio Martin Novaković pogotkom iz penala u 73. minutu.
Radnik, koji je ovom pobedom prekinuo svoj niz od tri uzastopna remija u Super ligi Srbije, je šesti na tabeli sa 38 bodova, dok Spartak zauzima pretposlednje, 15. mesto sa 21 bodom.
Radnik će u narednom kolu u Surdulici dočekati Crvenu zvezdu, dok će Spartak u Subotici biti domaćin protiv Javora.
(Beta)
