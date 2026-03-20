- Iskreno mislim da sam bio jedan od najboljih igrača, ne samo na svojoj poziciji već generalno na tom kampu. Kasnije su se desile neke fudbalske stvari u vidu ponude jedne menadžerske agencije koju sam odbio i nakon toga nisam više dobijao poziv za reprezentaciju BiH. Mediji su pisali da sam izdajnik i ne znam šta, a niko me nije kontaktirao da pita šta se stvarno desilo. Osetio sam nepoštovanje i rekao sam da se više neću odazivati pozivima u selekciju BiH - rekao je Gudelj svojevremeno.