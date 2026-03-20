SRCE JE REKLO: "SRBIJA"! Fudbaler Crvene zvezde odlučio da igra za našu reprezentaciju!
Fudbaler Crvene zvezdeStefan Gudelj ubuduće će nastupati za selekciju Srbije.
Gudelj je dobio poziv selektora mlade reprezentacije Zorana Mirkovića za predstojeći prijateljski meč protiv Kirgistana 26. marta.
Talentovani štoper je svojevremeno igrao za kadetsku selekciju Bosne i Hercegovine.
Bio je i na kampu U19 reprezentacije BiH, nakon čega je odlučio da više ne igra za "zmajeve".
- Iskreno mislim da sam bio jedan od najboljih igrača, ne samo na svojoj poziciji već generalno na tom kampu. Kasnije su se desile neke fudbalske stvari u vidu ponude jedne menadžerske agencije koju sam odbio i nakon toga nisam više dobijao poziv za reprezentaciju BiH. Mediji su pisali da sam izdajnik i ne znam šta, a niko me nije kontaktirao da pita šta se stvarno desilo. Osetio sam nepoštovanje i rekao sam da se više neću odazivati pozivima u selekciju BiH - rekao je Gudelj svojevremeno.
Momak rođen u Trebinju 2006. godine je prošao sve mlađe kategorije Crvene zvezde, a u januaru 2026. priključen je prvom timu srpskog šampiona. Debitovao je u meču protiv Novog Pazara, s tim da igra na "dvojnoj registraciji" i brani boje Grafičara u Prvoj ligi Srbije.
