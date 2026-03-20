Pobedonosan gol za Napoli postigao je Skot Mektominej u drugom minutu.

Srpski golman Vanja Milinković-Savić odigrao je celu utakmicu za Napoli.

Napoli je drugi na tabeli sa 62 boda, šest manje i utakmicom više od prvoplasiranog Intera, dok Kaljari, koji je večeas pretrpeo svoj treći uzastopni poraz u Seriji A, zauzima 15. mesto sa 30 bodova.

Napoli će u narednom kolu u Napulju dočekati Milan, dok će Kaljari igrati na gostujućem terenu u Ređo Emiliji protiv Sasuola.

Ne propustiteFudbalFUDBALSKI KLUB KOMO U ŽALOSTI: Preminuo suvlasnik Majkl Bambang Hartono
Komo, Roma, Serija A
FudbalBUM - STIGLI NOVI DETALJI O BUDUĆNOSTI DUŠANA VLAHOVIĆA! Posao je skoro ZAVRŠEN - evo kada PADA POTPIS!
profimedia-1050338060.jpg
FudbalJEZIVE VESTI IZ ITALIJE - ZVEZDA ROME NA METI NAORUŽANIH PLJAČKAŠA! Upali mu u kuću u tri ujutru, pa ga ZAKLJUČALI zajedno sa porodicom: Isplivali SVI DETALJI!
Nil El Ajnaui i Mile Svilar
FudbalPOTPIS U JUVENTUSU JE SVE BLIŽI! U Torinu zadovoljni, upravo se završava veoma važan posao!
Dušan Vlahović i Lučano Spaleti

Fudbalska akademija u Venecueli Puerto Kabeljo Izvor: Kurir sport