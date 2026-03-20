Fudbaleri Napolija pobedili su na gostujućem terenu Kaljari 1:0, u utakmici 30. kola Serije A, i zabeležili svoj četvrti uzastopni trijumf u italijanskom prvenstvu.
Fudbal
NAPOLI POKORIO SARDINIJU: Skot Mektominej presudio Kaljariju
Slušaj vest
Pobedonosan gol za Napoli postigao je Skot Mektominej u drugom minutu.
Srpski golman Vanja Milinković-Savić odigrao je celu utakmicu za Napoli.
Napoli je drugi na tabeli sa 62 boda, šest manje i utakmicom više od prvoplasiranog Intera, dok Kaljari, koji je večeas pretrpeo svoj treći uzastopni poraz u Seriji A, zauzima 15. mesto sa 30 bodova.
Napoli će u narednom kolu u Napulju dočekati Milan, dok će Kaljari igrati na gostujućem terenu u Ređo Emiliji protiv Sasuola.
(Beta)
Reaguj
Komentariši