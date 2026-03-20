Prednost Lajpcigu doneo je Brajan Gruda golom u 17. minutu, a vođstvo je uvećao Kristof Baumgartner pogotkom u 21. minutu.

Treći gol za Lajpcig postigao je Baumgartner u 30. minutu, a prednost je dodatno povećao Gruda pogotkom u 44. minutu.

Konačan rezultat postavio je Benjamin Henriks pogotkom u 78. minutu.

Gol koji je postigao napadač Lajpciga Jan Diomande u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Srpski defanzivac u ekipi Lajpciga Kosta Nedeljković propustio je utakmicu zbog povrede, dok njegov sunarodnik i klupski saigrač Andrija Maksimović nije bio u protokolu za večerašnji meč.

Oba kluba imaju po 50 bodova, Lajpcig je treći na tabeli, dok je Hofenhajm peti.

Lajpcig će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Bremenu protiv Verdera, dok će Hofenhajm u Zinshajmu dočekati Majnc.

