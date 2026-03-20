Slušaj vest

Fudbaleri Bornmuta odigrali su večeras na svom terenu nerešeno protiv Mančester junateda 2:2, u utakmici 31. kola Premijer lige.

Prednost Mančester junajtedu doneo je Bruno Fernandeš golom iz penala u 61. minutu, a izjednačenje Bornmutu Rajan Kristi pogotkom u 67. minutu.

Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

 Vođstvo Mančester junajtedu vratio je defanzivac domaćeg tima Džejms Hil autogolom u 71. minutu, a izjednačenje Bornmutu Eli Žunior Krupi pogotkom iz penala u 81. minutu.

Mančester junajted je od 78. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Heri Megvajer.

Srpski golman Đorđe Petrović odigrao je celu utakmicu za Bornmut.

Bornmut, koji je večeras zabeležio svoj peti uzastopni remi u Premijer ligi, zauzima 10. mesto na tabeli sa 42 boda, dok je Mančester junajted treći sa 55 bodova.

Bornmut će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Londonu protiv Arsenala, dok će Mančester junajted dočekati Lids.

Đorđe Petrović posle poraza od Albanije