Fudbal
"ZEBRE" BEŽE KA SREDINI TABELE: Fudbaleri Udinezea pobedili Đenovu
Slušaj vest
Fudbaleri Udinezea pobedili su večeras na gostujućem terenu Đenovu 2:0, u utakmici 30. kola italijanske Serije A.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Prednost Udinezeu doneo je Jurgen Ekelenkamp golom u 66. minutu, a konačan rezultat je postavio Kinan Dejvis pogotkom u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena.
Udineze zauzima 10. mesto na tabeli sa 39 bodova, dok se Đenova nalazi na 13. poziciji sa 33 boda.
Udineze će u narednom kolu u Udineu dočekati Komo, dok će Đenova igrati na gostujućem terenu u Torinu protiv Juventusa.
Reaguj
Komentariši