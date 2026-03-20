Fudbaleri Udinezea pobedili su večeras na gostujućem terenu Đenovu 2:0, u utakmici 30. kola italijanske Serije A.

Serija A 2025/26

 Prednost Udinezeu doneo je Jurgen Ekelenkamp golom u 66. minutu, a konačan rezultat je postavio Kinan Dejvis pogotkom u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Udineze zauzima 10. mesto na tabeli sa 39 bodova, dok se Đenova nalazi na 13. poziciji sa 33 boda.

Udineze će u narednom kolu u Udineu dočekati Komo, dok će Đenova igrati na gostujućem terenu u Torinu protiv Juventusa.

Ne propustiteFudbalNAPOLI POKORIO SARDINIJU: Skot Mektominej presudio Kaljariju
Kaljari - Napoli
FudbalFUDBALSKI KLUB KOMO U ŽALOSTI: Preminuo suvlasnik Majkl Bambang Hartono
Komo, Roma, Serija A
FudbalBUM - STIGLI NOVI DETALJI O BUDUĆNOSTI DUŠANA VLAHOVIĆA! Posao je skoro ZAVRŠEN - evo kada PADA POTPIS!
profimedia-1050338060.jpg
FudbalJEZIVE VESTI IZ ITALIJE - ZVEZDA ROME NA METI NAORUŽANIH PLJAČKAŠA! Upali mu u kuću u tri ujutru, pa ga ZAKLJUČALI zajedno sa porodicom: Isplivali SVI DETALJI!
Nil El Ajnaui i Mile Svilar

Strahinja Pavlović za pobedu Milana Izvor: Arena 1 Premium