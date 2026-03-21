Fudbaleri Viljareala pobedili su večeras na svom terenu Real Sosijedad 3:1, u utakmici 29. kola španske Primere.

Prednost Viljarealu doneo je Žerar Moreno golom u sedmom minutu, a vođstvo je uvećao Žorž Mikautadze pogotkom u 15. minutu.

Primera 2025-2026

 Treći gol za Viljareal postigao je Nikolas Pepe u 23. minutu, dok je konačan rezultat postavio vezista Real Sosijedad Luka Sučić pogotkom u 47. minutu.

Viljareal je treći na tabeli sa 58 bodova, dok je Real Sosijedad sedmi sa 38 bodova.

Viljareal će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Đirone, dok će Real Sosijedad u San Sebastijanu dočekati Levante.

