Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde igraju danas od 16.00 časova protiv Radničkog iz Niša na stadionu "Rajko Mitić" u okviru 28. kola Superlige Srbije.

Izabranici trenera Dejana Stankovića su apsolutni favoriti i veruju da če sa nova tri boda zadržati deset bodova viška u odnosu na prvog pratioca Partizan i 11 u odnosu na trećeplasiranu Vojvodinu.

FK Crvena zvezda
Fudbaleri Crvene zvezde nadaju se još jednoj pobedi u Superligi

Crveno-beli su od dolaska Stankovića zabeležili sve pobede u Superligi, trijumfovali su između ostalog i protiv Partitzana, Železničara, Novog Pazara, svih ekipa koje pretenduju na plasman u Evropu i visoku poziciju.

Uprava kluba pobrinula se za nekoliko akcija kojima želi da privuče što više publike na stadion. Organizovan je besplatan ulaz za sve dečake i devojčice do 14 godina, uz pratnju jedne starije osobe. Isto tako, za najmlađe će biti organizovana i fan zona na zapadnoj tribini pored Red star šopa. Svako ko dođe na utakmicu, a ponese knjigu, dobiće ulaznicu za zapadnu ili istočnu tribinu.

U prvom delu sezone Radnički i Crvena zvezda igrali su u Nišu nerešeno, rezultat je bio 0:0. Tada je Nišlije predvodio kao trener Tomislav Sivić, a na klupi crveno-belih sedeo je Vladan Milojević. Na mestu trenera Radničkog danas će biti Grk Takis Lemonis.

Navijači Crvene zvezde Delije iskoristile su priliku da pošalju poruku crveno-beloj publici da ispune stadion u subotu od 16.00 časova, uz snimke sa tribina i razne koreografije, kao i poruku "Najjače su domaće utakmice. Subota - svi na stadion".

I sve to uz obradu čuvene pesme Ljubiše Stojanovića Luisa - Slike u oku.

Kostov.jpg
ZVEZDA-MEDIA DAY 2025_24.JPG
vasilije kostov nemanja nikolic (10).jpg
zvezda-napredak-662778.JPG

