Slušaj vest

Postoje igrači koji se odlično snalaze na fudbalu. Postoje igrači koji svoj kvalitet pokazuju na futsal terenima. A, postoji i Nemanja Subotić - jedan od najboljih fudbalera među futsalerima i definitivno jedan od najboljih futsalera među fudbalerima, koji je dokazao da je majstor i na travi i na parketu!

Nemanja Subotić bio je gost emisije "Svet malog fudbala" gde je govorio o brojnim zanimljivim temama.

Urnebesna šala

Popularni Subota u centar pažnje sportske javnosti dospeo je na utakmici Kupa Srbije između Budućnosti iz Dobanovaca i Crvene zvezde (1:4), kada je nestvarnim driblinzima promešao odbranu šampiona naše zemlje, izbacio iz igre i do ludila doveo Handela i Avdića, a zatim asistirao Milanu Janjiću za gol koji je sve oduševio.

- I dalje se priča o tome, iako je prošlo već više od mesec dana. To je bila jedna mala stvar u utakmici u kojoj smo izgubili 4:1 od jedne velike ekipe kao što je Zvezda, ali eto, svima je ostalo u sećanju. Bio je to trenutak inspiracije, kroz karijeru sam postizao i lepše golove i pravio bolje asistencije, ali je veličina protivnika ovu gurnula u prvu plan. Ništa se ne bi desilo da moj drug Milan Janjić nije dao gol - počeo je priču u emisiji „Svet malog fudbala“ Subotić, pa otkrio jednu urnebesnu anegdotu:

- Drugari su se šalili da se Handel u tom trenutku setio da je Avdiću rođendan, pa da mu čestita, da su se zato sudarili i „izljubili“. Bilo je tu raznih šala, ali to je sve fudbal…

Čestitao i Deki

Na odličnoj partiji čestitke je dobio i od Dejana Stankovića.

- Lep gest od njega, rekao mi je da je uživao u mojoj igri, što me je baš iznenadilo. Velika Crvena zvezda je pobedila 4:1, ko sam ja među svim tim igračima… Ali eto, meni će ostati u pamćenju njegova rečenica.

1/14 Vidi galeriju Dejan Stanković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Starsport, Kurir Sport

Iz Zvezde u Partizan

Pored fudbalske karijere koja je bila više nego kvalitetna i u kojoj je pored Budućnosti iz Dobanovaca Subotić nastupao i za Bežaniju, Vojvodinu, slovački Sered, kazahstanski Taraz, Radnički iz Niša, Radnik iz Surdulice gde je bio i kapiten i Inđiju, sada Subota igra i futsal na visokom nivou. Posle perioda u Crvenoj zvezdi, trenutno igra za Partizan, a otkrio nam je kako je iz jednog prešao u redove drugog večitog rivala.

1/7 Vidi galeriju Nemanja Subotić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

- Drugar, Nikola Vasiljević Žabac, kapiten Crvene zvezde i neko zbog kog sam zaigrao za taj klub, me je nazvao i rekao da ima klub za mene. Spomenuo mi je Partizan, a ja sam veliki navijač crno-belih, tako da je bilo neminovno da obučem taj dres. Žabac je mnogo dobar momak, svakom hoće da učini i izađe u susret, a meni je pomogao tako što se kretao u tom futsal svetu, znao je stvari bolje nego ja i spojio me je sa Partizanom. Kod njega nema sujete i zahvalan sam mu na tome.

Kompletnu emisiju „Svet malog fudbala“ u kojoj je gost bio Nemanja Subotić, možete pogledati na Jutjub kanalu „Mali fudbal velike priče“, a tu je Subota, između ostalog, otkrio kako je od turnira u malom fudbalu stigao do borbe za Ligu Evrope, podelio je urnebesne anegodote, posebno iz Niša i Surdulice gde je sarađivao sa braćom Tončev, govorio o futsal karijeri i mnogim drugim zanimljivim temama...

Kurir sport / Svet malog fudbala

BONUS VIDEO: