Nesvakidašnje i neverovatne situacije u Humskoj se nastavljaju. Navikli su nas u Partizanu na bizarnosti ove sezone, ali je sledeća vest ponovo uspela da iznenadi i šokira sve. Naime, povratnik na klupu crno-belih, Srđan Blagojević, dobio je Partizan na sudu, ali to nisu loše vesti po klub iz Humske pošto je on ponovo šef stručnog štaba ekipe.

Arbitražni sud Fudbalskog saveza Srbije doneo je odluku da je pravni spor između trenera Srđana Blagojevića i Partizana, pokrenut krajem 2025. godine, okončan u korist aktuelnog trenera crno-belih, preneo je Telegraf.

Partizan je u obavezi da isplati Blagojeviću ceo prvobitni ugovor pošto je došlo do jednostranog prekida saradnje, ali pošto se on vratio na mesto šefa stručnog štaba došlo je do novog sporazuma.

Srđan Blagojević se odrekao dela zagarantovanog novca da bi olakšao situaciju u Humskoj, a kako pomenuti izvor navodi, dogovorena je nova strategija za isplatu. Blagojević je imao ugovor sa Partizanom do juna 2026. i obaveza crno-belih je bila da isplate treneru pređašnja dugovanja i sve zagarantovane zarade do kraja ugovora.

Kako je Blagojević odlučio da se vrati, dogovorena je nova strategija za isplatu, pa će treneru biti isplaćena dugovanja do postizanja novog sporazuma, povratničkog dogovora sa klubom, početkom marta, dok se preostalih plata, a to su četiri mesečne zarade, iz prethodnog ugovora šef struke crno-belih odrekao.

Kurir sport / Telegraf

