Ko je ove sezone odgledao makar jednu jaču utakmicu Mančester sitija, a dobro poznaje fudbal, mogao je jasno da vidi šta nedostaje ovom timu kada se nameri na vrhunskog protivnika.

Igranje fudbala na top nivou samo sa Rodrijem na poziciji zadnjeg veznog "ne pije vodu", zna to i Pep Gvardiola, a zna i ko bi mogao da mu pomogne da problem nestane "u treptaju oka"...

Glavna meta Mančester sitija narednog leta biće vezista Notingem Foresta Eliot Anderson, prenosi dobro obavešteni Fabricio Romano.

Čovek kog je Tomas Tuhel "lansirao" u prvu postavu reprezentacije Engleske igra preozbiljan fudbal, iako Notingemu ove sezone "ne cvetaju ruže", a Siti je već stupio u kontakt sa njegovim okruženjem i ušao u ozbiljne pregovore sa agentom.

Jasna je namera, Siti želi posao da završi što pre, verovatno i da utanači sve detalje pre početka Mundijala.

U igri je i Mančester junajted, ali prema istom izvoru, "crveni đavoli" trenutno kaskaju za gradskim rivalom kada je u pitanju trka za potpisom ovog veziste.

Notingem Forest neće lako pustiti jednog od svojih ključnih igrača. Očekuje se da će tražiti najmanje 80.000.000 funti za Andersona, ali situacija bi mogla da se promeni ukoliko klub ispadne iz Premijer lige, što bi značajno oslabilo njegovu pregovaračku poziciju.

