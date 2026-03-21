Fudbaleri Elčea pobedili su na svom terenu Majorku 2:1, u utakmici 29. kola španskog prvenstva.
Fudbal
ELČE SRUŠIO MAJORKU: Vedat Murići promašio bod sa "bele tačke"
Slušaj vest
Majorka je povela u 58. minutu golom Pabla Torea, a četiri minuta kasnije izjednačio je Rafa Mir.
Pobedu Elčeu obezbedio je Tete Morente u 71. minutu.
U drugom minutu nadoknade vremena fudbaler Majorke Vedat Murići promašio je jedanaesterac.
Elče je prekinuo niz od 11 utakmica bez pobede u prvenstvu, a posle šestog trijumfa zauzima 16. mesto na tabeli sa 29 bodova, jednim više od Majorke, koja je prva u zoni ispadanja na 18. mestu.
(Beta)
Reaguj
Komentariši