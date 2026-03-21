Fudbaleri Javora odigrali su na svom terenu u Ivanjici nerešeno 0:0 protiv Novog Pazara, u utakmici 28. kola Super lige Srbije.
BEZ GOLOVA U IVANJICI: Javor i Novi Pazar podelili bodove
Novi Pazar je drugu uzastopnu utakmicu završio nerešeno i posle osmog remija u prvenstvu zauzima četvrto mesto na tabeli sa 47 bodova.
I Javor je poslednje dve utakmice završio remijem, ima 10 nerešenih duela u ligi i 31 bod na 12. mestu na tabeli.
Kasnije igraju Crvena zvezda - Radnički Niš, Vojvodina - Napredak i Mladost - Partizan.
(Beta)
