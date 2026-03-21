Brajton je poveo u 14. minutu golom Danija Velbeka, a izjednačio je Miloš Kerkez u 30. minutu.

Pobedu Brajtonu doneo je Velbek, svojim drugim golom na utakmici u 56. minutu.

Fudbaler Liverpula Ugo Ekitike povredio se u trećem minutu posle duela sa protivničkim igračem Džejmsom Milnerom. Nakon što mu je ukazana pomoć na terenu, on je pokušao da nastavi ali je ubrzo zamenjen.

Liverpul je već igrao bez povređenih Mohameda Salaha i golmana Alisona Bekera.

Brajton je ostvario četvrtu pobedu u poslednjih pet utakmica i popeo se na osmo mesto na tabeli sa 43 boda.

Liverpul je u poslednje tri utakmice bez pobede, a posle 10. poraza u ligi zauzima peto mesto na tabeli sa 49 bodova i ima dva boda manje i utakmicu više od četvrtoplasirane Aston Vile.

Prvi put od sezone 2015/2016 Liverpul je pretrpeo 10 poraza u prvenstvu.

(Beta)