18:51

16' Prvi pokušaj Partizana!

Dragojević je šutirao sa distance, ali pravo u Stamenkovića.

18:40

10' Nova šansa za domaćina!

Ponovo je Ćirić zapretio, ali Milošević ovog puta uspeva da interveniše na vreme.

18:36

5' Šok!

Mladost vodi, Jovan Ćirić je sa leve strane iz mrtvog ugla matirao Miloševića - 1:0!

18:29

Prvo poluvreme!

Meč u Lučanima je počeo!

17:49

Partizan bez pravog špica od prvog minuta!

Sastavi:

Mladost: Stamenković –Stamenković – Varjačić, Andrić, Ćirković, Leković – Žunić, Oreščanin – Ćirić, Kijevčanin, Bojić – Todosijević

Partizan: Milošević – Roganović, Simić, Mitrović, Đurđević – Zdjelar, Dragojević – Sek, Vukotić, B. Kostić – Ugrešić

17:45

Dobrodošli na lajv prenos meča Mladost - Partizan!

Crno-beli na teškom gostovanju u Lučanima!