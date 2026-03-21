Dvostruki strelac bio je Serž Gnabri, koji je postigao golove u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena i u 67. minutu.

Golove su postigli još Majkl Olise u 43. i Hari Kejn u 49. minutu.

Posle 22. pobede u prvenstvu Bajern je prvi sa 70 bodova, a Union posle 12. poraza zauzima 10. mesto sa 31 bodom.

Fudbaleri Verdera pobedili su na gostujućem terenu Volfsburg 1:0.

Jedini gol postigao je Džastin Ndžinma u 68. minutu.

Verder ima sedam pobeda i 28 bodova na 13. mestu na tabeli, a Volfsburg je nastavio loš niz i posle 16. poraza zauzima pretposlednje 17. mesto sa 21 bodom i nalazi se na pet boda od sigurne zone.

Fudbaleri Bajera iz Leverkuzena odigrali su na gostujućem terenu nerešeno 3:3 protiv Hajdenhajma.

Bajer je poveo golovima Malika Tilmana u 22. i Patrika Šika u 35. minutu, a domaći su izjednačili golovima Henesa Berensa u 56. i Marvina Piringera u 72. minutu iz jedanaesterca.

Bajer je poveo drugom golom Šika na utakmici u 72. minutu, a konačan rezultat postavio je Piringer svojim drugim pogotkom u 85. minutu.

Leverkuzen je treću uzastopnu utakmicu završio remijem i šesti je na tabeli sa 46 bodova, a Hajdenhajm je poslednji 18. sa 15 bodova.

Fudbaleri Kelna odigrali su na svom terenu nerešeno 3:3 protiv Borusije iz Menhengladbaha.

Gostujući tim poveo je u prvom minutu kada je strelac bio Jens Kastrop, a Keln je preokrenuo golovima Saida El Mala u četvrtom minutu i Ragnara Ahea u sedmom minutu.

Menhengladbah je izjednačio u 20. minutu golom Filipa Sandera, a poveo je drugom pogotkom Kastropa na utakmici u 60. minutu. Bod domaćima obezbedio je Erik Martel u 84. minutu.

Martel je isključen dva minuta kasnije nakon što je dobio drugi žuti karton.

Obe ekipe odigrale su osmi put nerešeno u ligi, Menhengladbah je 12. na tabeli sa 29 bodova, a Keln je 15. sa 26 bodova, četiri više od zone ispadanja.

(Beta)