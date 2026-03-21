Fulam je zabeležio 13. pobedu i trenutno je osmi na tabeli Premijer lige sa 44 boda, dok je Barnli na 19, pretposlednjoj poziciji sa 20 osvojenih bodova.

Barnli je poveo u 60. minutu pogotkom Ziana Fleminga, ali je domaći tim preokrenuo rezultat golovima Džošue Kinga u 67, Herija Vilsona u 73. minutu i Raula Himenesa sa penala u petom minutu nadoknade. 

Fulam će u narednom kolu gostovati Liverpulu, dok će Barnli dočekati Brajton.

(Beta)

