Fudbaleri Fulama pobedili su na svom terenu ekipu Barnlija sa 3:1, u utakmici 31. kola Premijer lige.
FULAM POSLE PREOKRETA SLAVIO U LONDONU: Barnli krenuo pa stao
Fulam je zabeležio 13. pobedu i trenutno je osmi na tabeli Premijer lige sa 44 boda, dok je Barnli na 19, pretposlednjoj poziciji sa 20 osvojenih bodova.
Barnli je poveo u 60. minutu pogotkom Ziana Fleminga, ali je domaći tim preokrenuo rezultat golovima Džošue Kinga u 67, Herija Vilsona u 73. minutu i Raula Himenesa sa penala u petom minutu nadoknade.
Fulam će u narednom kolu gostovati Liverpulu, dok će Barnli dočekati Brajton.
(Beta)
