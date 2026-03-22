Slušaj vest

Veljko Paunović nije iznenadio sa spiskom fudbalera za dva ispita srpske fudbalske reprezentacije - 27. marta protiv Španije u Viljarealu (21.00) i četiri dana kasnije u Bačkoj Topoli protiv Saudijske Arabije (18.00).



Nekadašnji trener Crvene zvezde i selektor Severne Makedonije Boško Đurovski pruža podršku mlađem kolegi Veljku Paunoviću, čak mu i predlaže neka rešenja za poslednju liniju odbrane, ali ističe da je očekivao da novi strateg srpske reprezentacije od početka u nacionalni tim uvede veći broj mladih igrača.

Srpskoj reprezentaciji su potrebna nova lica - Boško Đurovski Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Njih 90 odsto igralo kod Piksija

Da selektor Veljko Paunović unese svežu krv u reprezentaciju, što bi se narodski reklo.



- Video sam Veljkov spisak. Kako bih rekao, isti je kao i ranije. Nema tu mnogo promena u odnosu na igrače na koje se oslanjao raniji selektor Dragan Stojković. Mislim da je 90 odsto igrača koje je zvao Paun igralo kod Piksija. Reći će ljudi, to je to što imamo. Nemamo mi bolje - počeo je razgovor za Kurir Boško Đurovski, pa nastavio:

- Ne bih se složio i ne znam da li je ovo ono najbolje i najkvalitetnije što mi imamo. Voleo bih da sam video neka nova imena, neke nove snage... Neke nove igrače. Da već sada imamo svežu krv i fudbalere za početak novih kvalifikacija. Svaki novi selektor bi trebalo da donese nešto novo, da se napravi korak napred u odnosu na prethodni period...

1/10 Vidi galeriju Boško Đurovski Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zašto ne podmlađivanje

Nije trebalo postavljati dodatna pitanja Bošku Đurovskom.

- Sa ovim igračima koje je pozvao selektor Veljko Paunović mi smo otišli na dva velika takmičenja, ali nijednom nismo prošli grupu. Plus sada su svi stariji... A, javnost će od Paunovića tražiti bolji rezultat u odnosu na Stojkovića. Zato kažem, da sam očekivao da već sada vidim neki novi kostur reprezentacije za budućnost, jer koliko se sećam, selektor ima ugovor do 2030. godine. Nadao sam se da će svesno ići na podmlađivanje reprezentacije, da će tražiti nove snage. To bih voleo da vidim. Pa, čak i da u početku ne bude rezultata... Da se vidi jasna strategija i plan... Da se napravi reprezentacija koja će igrati narednih deset godina.

Analizirao je Boško Đurovski igrački kadar sa Paunovićevog spiska.

- Vratio je braću Sergeja i Vanju Milinković-Saviće. To se očekivalo, jer ih je Paunović selektirao još pre 11 godina kada je Srbiji doneo titulu prvaka sveta u omladinskoj konkurenciji. Vidim da se oslanja na momke koje odlično poznaje, na staru gardu, što je i logično jer su tu pored braće Nemanja Maksimović, Mijat Gaćinović, Luka Jović...

Ponovo u reprezentaciji - Sergej i Vanja Milinković-Savić Foto: Mike Kireev/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bravo za Stanića i Petrovića

Selektor Paunović pozvao je prvi put u A tim Petra Stanića i Njegoša Petrovića.

- Žao mi je što obojica ranije nisu dobili šansu u reprezentaciji, jer su zaslužili. Prvi će uskoro napuniti 25, drugi 27 godina, nisu oni više mladi igrači. Stanić mi se mnogo sviđao još iz vremena kada je igrao za Zvezdu. Petrović ima karakter pobednika, čvrst je i drčan igrač, na terenu gine za ekipu. Iskreno, nemamo mi igrače kao što su Stanić i Petrović i dobro je što ih je Paunović pozvao. Raduje me što su obojica tu, jer su igrači sa stilom, mogu da pokrenu ekipu, ne plaše se da preuzmu odgovornost.

Dotakao se i mladih igrača u reprezentaciji.

- Vasilije Kostov je odličan i formiran igrač, bez obzira što je mlad. Ima kvalitet, pokazao je to u denuitantskoj sezoni, igrom i golovima u Evropi i derbiju. Debitovao je kod Piksija, tako da nije neočekivano što je tu. I mali Vanja Dragojević nije loš, ima ono nešto fudbalsko u sebi. Ponoviću se, ali voleo bih da sam pored njih dvojice video još više mladih igrača na Paunovićevom spisku. Da dođe novi talas... Žao mi je što Andrija Maksimović nema minutažu u Lajpcigu. I što je Veljko Milosavljević bio povređen u Bornmutu više meseci. Da nije tako, verujem da bi bili u A, a ne u mladoj reprezentaciji. Milosavljević je budućnost srpske reprezentacije, ne igra džabe u Premijer ligi.

Ozbiljan igrač - Vasilije Kostov sa selektorom Veljkom Paunovićem Foto: Starsport

Mladost znači budućnosti

I nije tu stao Boško Đurovski kada su mladi fudbaleri u pitanju.

- Na selektoru je da u narednom periodu pronađe mesto za mlade igrače. Da ih uklopi u ekipu, jer će oni u budućnosti nositi reprezentaciju. Pobrojao sam neke, a ima ih sigurno još toliko koji zavređuju pažnju A tima. Ne bi bilo dobro da u narednim akcijama reprezentacije ti momci budu zaboravljeni. Tako bi im se poslala loša poruka. Oni moraju da budu tu. Razumela bi nacija, kada bi im se jasno reklo da se ide na podmlađivanje reprezentacije. Bez obzira što će Paunoviću javnost i narod tražiti rezultat i to bolji od onoga koji je Stojković imao - bio je jasan Boško Đurovski.

Legenda Crvene zvezde Boško Đurovski dres kluba sa Marakane nosio je u periodu od 1978. do 1989. godine. Upisao je 237 utakmica i dao 41 gol. U više navrata bio je trener Crvene zvezde, a u sezoni 2007. osvojio je duplu krunu, kada je zamenio Dušana Bajevića.