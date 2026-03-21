Fudbaleri Vojvodine savladali su Napredak rezultatom 4:1 u utakmici 28. kola Superlige Srbije.
VOJVODINA RAZBILA NAPREDAK I NAPRAVILA NOVI PRITISAK NA PARTIZAN: Poker lala u Novom Sadu!
Vojvodina je ovom pobedom preuzela drugo mesto na tabeli i sad čeka kiks Partizana koji je uoći ovog kola imao bod više od Partizana.
Vojvodina - Partizan 2025/26
Voša je pitanje pobednika rešila na isteku pola sata igre, kada su Vukanović u 27. i pomenuti Veličković u 30. minutu iskoristili asistencije Ranđelovića.
Potom se i Ranđelović upisao u strelce u 63. minutu, gde mu se revanširao Veličković, koji je svoju drugu asistenciju zabeležio u 83. minutu za rezervistu Kokanovića. Između trećeg i četvrtog gola domaćima, Bogdanoski je u 79. pogodio za Čarapane.
